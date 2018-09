Belgian Lions oppermachtig in oefenpot tegen Estland LPB

06 september 2018

20u46 0 Meer Sport Het Belgische basketbalteam heeft in Tartu zijn eerste wedstrijd onder coach Dario Gjergja met 60-98 (rust: 39-53) gewonnen van Estland. De Belgian Lions bereidden zich in het oefenduel voor op de voorkwalificaties voor het EK 2021.

De Belgian Lions waren over het hele duel de sterkere ploeg. Van de 20 driepuntpogingen belandden er 14 in de korf. Khalid Boukichou en Hans Vanwijn waren het meest trefzeker met respectievelijk 16 en 15 punten.

België en Estland ontmoeten elkaar vrijdag om 17u50 in Rakvere opnieuw voor een tweede oefenpot. Volgende donderdag begint het echte werk. Dan ontvangen de Belgian Lions Portugal (20u30 in Pepinster) voor een eerste prekwalificatieduel. Naast Portugal werd ook IJsland bij België in de poule geloot. De groepswinnaar plaatst zich voor de eigenlijke kwalificaties voor het EK 2021.