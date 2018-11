Belgian Lions moeten vier spelers missen tegen IJsland en Portugal LPB

21 november 2018

20u18

Bron: Belga 0

Bondscoach Dario Gjergja heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de komende twee wedstrijden van de Belgian Lions in de prekwalificaties voor het EK basket 2021. Daarin spelen de Belgen op donderdag 29 november in IJsland en op zondag 2 december in Portugal. Gjerga kan geen beroep doen op de geblesseerden Maxime De Zeeuw en Thomas Akyazili. Manu Lecomte en Retin Obasohan zijn actief in de NBA G-League en worden niet vrijgegeven. Sam Van Rossom, Kevin Tumba, Alex Libert en Jean-Marc Mwema maken hun comeback.

In hun eerste wedstrijd in groep C boekten de Lions in september een nipte 66-65-zege tegen Portugal. De thuiswedstrijd tegen IJsland wordt op 24 februari afgewerkt. Alleen de groepswinnaar plaatst zich voor de kwalificatieronde. De andere twee krijgen volgende zomer wel nog een tweede kans.

Selectie: Ismael Bako, Khalid Boukichou, Pierre-Antoine Gillet, Vincent Kesteloot, Alex Libert, Jean-Marc Mwema, Jean Salumu, Quentin Serron, Jonathan Tabu, Kevin Tumba, Sam Van Rossom, Hans Vanwijn