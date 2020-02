Belgian Lions maken in eerste EK-kwalificatiematch brandhout van topland Litouwen Redactie

21 februari 2020

22u32

Bron: Belga 2 Basketbal De Belgian Lions zijn in de Mons Arena in Jemappes hun EK-kwalificatiecampagne in het mannenbasket gestart met een klinkende zege. Tegen Litouwen, de op papier sterkste tegenstander in de groep, werd het 86-65 (rust: 40-21). België komt zo ook aan de leiding in groep C.

Retin Obasohan was bij de Belgen goed voor 21 punten. In de andere groepswedstrijd haalde Tsjechië het met 75-71 van Denemarken.

Maandag volgt al de tweede kwalificatiewedstrijd, op verplaatsing in Denemarken. Tsjechië is één van de gastlanden voor de eindronde (17 augustus-3 september 2021) en is sowieso geplaatst. Naast Tsjechië stoten er nog twee landen in de groep door.