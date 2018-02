Belgian Lions kunnen niet stunten tegen Frankrijk en staan met de rug tegen de muur voor WK 2019 Redactie

25 februari 2018

17u49

Bron: Belga 0 Meer Sport De Belgische basketbalmannen zijn er in Nancy niet in geslaagd te stunten tegen topland Frankrijk. De Belgian Lions konden geen vervolg breien aan een sterke eerste helft en verloren ook hun vierde groepswedstrijd van de kwalificaties voor het WK 2019. Het werd 64-49 (rust: 30-32).

De Belgian Lions toonden zich lang de evenknie van groepsfavoriet Frankrijk. Aan de rust leidden onze landgenoten zelfs met twee punten verschil (30-32). Na de pauze stokte het bij de Belgen in het aanvallende compartiment. De Lions scoorden in 20 minuten slechts 17 punten. Bovendien kregen ze geen vat op de Franse uitblinker Moustapha Fall (23 punten), die aan honderd procent afwerkte. Pierre-Antoine Gillet (12 punten, 7 rebounds) en Quentin Serron (10 punten, 8 rebounds) waren de Belgische sterkhouders.

De Belgen konden van hun vier groepsduels nog geen enkele winnen. Ze verloren op de eerste speeldag met 59-70 van de Fransen. Vervolgens was Rusland in Moskou met 76-69 te sterk. Afgelopen vrijdag gingen de Belgian Lions met 72-70 onderuit in en tegen Bonsië-Herzegovina.

Eddy Casteels en zijn troepen moeten zich nu richten op het derde en laatste luik van de eerste poulefase. Op 29 juni krijgen ze Rusland over de vloer, drie dagen later komt Bosnië op bezoek. Om nog een kans te maken moeten de Belgian Lions beide thuiswedstrijden winnen. Rusland won immers zijn thuismatch tegen Bosnië (70-53), waardoor zowel Rusland als Bosnië twee overwinningen boekten in groep E. Frankrijk is ongeslagen.

België staat met 4 punten vierde en laatste. De eerste drie landen van de poule stoten door naar het tweede en laatste deel van de WK-kwalificaties, dat in september 2018 van start gaat.