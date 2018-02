Belgian Lions in dubbele verplaatsing op zoek naar uitzege om exit te vermijden Raf Bastiaenssen

23 februari 2018

06u00 0 Meer Sport Wordt de WK-droom van de Belgian Lions dit weekend al doorprikt? Vanavond (20 uur) in Bosnië en zondagmiddag (15 uur) in Frankrijk zoekt de selectie van bondscoach Eddy Casteels een broodnodige uitzege om reële kwalificatiekansen te behouden. Geen sinecure.

Tussen verre droom en ijdele hoop: zo startten de Belgian Lions in november met steile ambities deze vernieuwde WK-voorronde. De hoge moeilijkheidsgraad schrikte blijkbaar niet af. "Gaan we het halen, ik weet het niet. Maar moeten we de lat zo hoog leggen, ik vind van wel", herhaalde Eddy Casteels in aanloop naar dit tweede luik.

De groepsindeling met Frankrijk, Rusland en Bosnië, drie zware opponenten. Het pensioen van hart en boegbeeld Axel Hervelle. De Euroleague-ban, die het duo Van Rossom-Lojeski buitenspel zette. De beginsituatie was allerminst ideaal. Het werd cash betaald in het eerste luik van deze voorronde: twee maal degelijke prestatie, maar twee maal nederlaag. De Lions op hun waarde geklopt: gewogen en te licht gevonden.

Het maakt dat de Belgian Lions in deze tweede fase of in Bosnië of in Frankrijk de uitzege moeten halen. Dan zal het niveau naar omhoog moeten. Bondscoach Casteels recupereert met het duo Tabu-Serron (geblesseerd in november, nvdr) heel wat ervaring en leiderschap, een belangrijke surplus. Daar lag immers het nijpendste pijnpunt in november. Tabu, Obasohan en Akyazili zullen sowieso hun handen vol hebben met de Bosnische topspelmaker Gordic.

"Tabu brengt leiderschap, Serron karakter en defensieve effort: de identiteit van de ploeg. Dat is zeer welkom", zegt Casteels.

Tweede probleempositie: presence, kracht en dreiging onder de korf. Hier haalde Casteels Bako terug ten nadele van Boukichou. De afwezigheid van De Zeeuw (voetletsel) maakt de spoeling aan bordenspelers weer heel dun. En laat daar net de sterkste troeven van Bosnië liggen.

"Milosevic is een veelzijdige, moderne '4'-speler. Beweeglijk als een vleugel, reboundsterk als een center. En hij zweeft perfect naast het centerduo Kikanovic en Stipanovic (Ex-Luik en Oostende, nvdr). Maar ik geloof rotsvast in het defensieve potentieel van Tumba. En ik ben blij met het huidige niveau van Bako. Met hen en onze defensieve identiteit kunnen we Bosnië onder de korf opvangen."

In Sarajevo wacht de Lions vanavond een hete atmosfeer in de Mirza Delibasic Arena, gevuld met 4500 Bosnische basketfans. Een cruciaal duel voor beide landen.

"Wordt Bosnië cruciaal? Ik weet het niet. Het is wel de enige opponent die we nog 'home and away' treffen. Twee maal winst opent natuurlijk perspectieven", weet Casteels. "Maar in zo'n korte competitie eindig je vaak met verrassingen en rekenwerk. Stel dat we positief blijven tegen Rusland? Dat kan toch, met die kleine verliesmarge. En verloor Rusland eerder al niet in Bosnië?"

* Vandaag op de laatste training duidt bondscoach Casteels de twee afvallers aan: allicht vallen de beloften Lambrecht (20) en Bratanovic (16) af.