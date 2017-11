Belgian Lions geven zege uit handen tegen Frankrijk Redactie

22u30

Bron: Belga 0 Photo News Meer Sport De Belgian Lions zijn aan hun twee jaar lang durende WK-kwalificatiecampagne begonnen met een nederlaag. In de Antwerpse Lotto Arena, voor het oog van een tweeduizendtal toeschouwers, verloor België van Frankrijk met 59-70 (rust: 38-25). Maandag spelen de Liona hun tweede kwalificatiewedstrijd, in en tegen Rusland.

Met een strakke verdediging, zo begonnen de Belgian Lions, maar het was een ietwat zenuwachtig begin, met de Belgen die hun vrije driepuntshots er niet in kregen en de Fransen die een resem shots misten onder de ring. Na een heel snel eerste kwart stond het 15-13. Frankrijk had het zeer moeilijk tegen het stug verdedigende België en scoorde maar 25 punten in de eerste helft. Antwerpenaar Retin Obasohan, die door een blessure forfait moest geven voor het EK in september, verwende zijn thuispubliek met vinnige drives: België onverhoopt 38-25 voor aan de rust.

Na de pauze waren de eerste minuten rampzalig. Meer dan zes minuten duurde het voor Obasohan de eerste punten kan maken voor België, maar Frankrijk was net daarvoor al op voorsprong gekomen: 38-39 en coach Casteels had al twee van zijn drie time-outs moeten opgebruiken. Frankrijk kon dan een tijdje een nipte bonus vasthouden, tot België met nog zeven minuten op de klok weer op voorsprong kwam. Een voorsprong die onmiddellijk weer gecounterd werd door Frankrijk en deze keer bleven 'Les Bleus' op kop. Driepunters van Edwin Jackson betekenden de doodsteek voor de thuisploeg. 59-70. Beste man bij de Belgen was Retin Obasohan met 16 punten.

In de andere match in de poule van de Belgen was er een verrassende uitslag. Bosnië-Herzegovina won met 81-76 van Rusland. De eerste drie ploegen in de groep plaatsen zich voor het tweede en laatste deel van de WK-kwalificaties, dat in september 2018 van start gaat.

