Belgian Lions geven tegen Bosnië eerste groepszege uit handen

23 februari 2018

22u08

Bron: Belga 8 Meer Sport De Belgische basketbalmannen hebben in Sarajevo ook hun derde wedstrijd in groep E van de kwalificaties voor het WK 2016 verloren. De Belgian Lions gaven in de slotminuten een voorsprong van 7 punten uit handen. Het werd uiteindelijk 72-70. (rust: 34-28).

In een gezapige eerste helft vonden de spelers van bondscoach Eddy Casteels niet meteen het juiste tempo. De Belgen leden teveel balverlies en scoorden ook moeilijk, getuige daarvan het povere scoringspercentage vanop de vrijworplijn (3/9). Onder impuls van een uitstekende Quentin Serron bleef de kloof aan de rust beperkt: 34-28.

Na de pauze schakelden de Lions een versnelling hoger en namen ze ook in de score het commando over. Met nog drie minuten op de klok en een 59-66-stand leek de Belgische zege een feit. De thuisploeg gaf zich echter niet gewonnen en klom nog op en over de Belgen. Met een driepunter maakte Jonathan Tabu er nog 70-70 van, maar vanop de vrijworplijn hielden de Bosniërs de zege in Sarajevo. Serron beëindigde de match met 19 punten en was topschutter. Ook Retin Obasohan (16 punten) en Tabu (13) lieten dubbele cijfers optekenen.

De Belgen konden van hun drie groepsduels nog geen enkele winnen. Ze verloren op de eerste speeldag met 59-70 van Frankrijk. Vervolgens was Rusland in Moskou met 76-69 te sterk. België staat met 3 punten vierde en laatste. De eerste drie landen van de poule stoten door naar het tweede en laatste deel van de WK-kwalificaties, dat in september 2018 van start gaat.

Zondag (15u00) zakken de troepen van Casteels af naar Nancy, waar ze de ongeslagen groepsleider Frankrijk partij geven.