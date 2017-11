Belgian Lions gaan na veelbelovende start onderuit tegen Rusland XC

16u55

Bron: Belga 0 BELGA Meer Sport De Belgische mannenbasketbalploeg heeft met 76-69 (rust: 36-36) verloren van Rusland in de tweede kwalificatiewedstrijd voor het WK 2019 in China.

De Belgian Lions maakten in Nizhny Novgorod indruk in de beginfase. Ze beëindigden het eerste kwart met een 16-23-voorsprong en liepen nadien uit tot 18-28. Maar de Belgen wisten de intensiteit niet vol te houden, en zagen de Russen vlak voor de pauze terugkomen tot 36-36.

Ook in het derde kwart vielen de Russische shots vlot, terwijl er zand zat in de machine van de Belgen. De thuisploeg leidde na het derde kwart met 59-47. In het slotkwart verkleinden de Belgian Lions de achterstand nog tot vijf punten, maar ze konden het tij niet meer keren. De Belgen verzilverden slechts zes van de veertien toegekende vrijworpen. Jean Salumu was goed voor zeventien punten.

Photo News

Op het voorbije EK werd Rusland vierde. De Russen versloegen er de Belgen met 67-76 in de groepsfase. Maar net als België trad Rusland maandag aan met een vertimmerd team, zonder spelers uit de Euroleague. Ook NBA-speler Timofey Mozgov ontbrak.

Vrijdag verloren de troepen van bondscoach Eddy Casteels in groep E met 59-70 van Frankrijk in de Antwerpse Lotto Arena. Om 20u45 ontvangt Frankrijk de Bosniërs, die op de eerste speeldag Rusland klopten met 81-76. In februari werken de Belgen hun volgende twee WK-kwalificatiematchen af, in Bosnië en Herzegovina (23/02) en in Frankrijk (25/02).

De eerste drie landen van de poule stoten door naar het tweede en laatste deel van de WK-kwalificaties, dat in september 2018 van start gaat. De Belgische basketbalmannen hopen er na vier opeenvolgende EK's voor de eerste keer bij te zijn op een WK. Begin september geraakten de Lions op het EK 2017 niet verder dan de groepsfase.

Photo News