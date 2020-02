Belgian Lions bevestigen met zege in EK-kwalificatieduel tegen Denemarken Redactie

24 februari 2020

20u29

Bron: Belga 0 Meer sport De Belgische basketmannen hebben maandagavond in de hoofdstad Kopenhagen op bezoek bij Denemarken met 72-88 gewonnen op de tweede speeldag in groep C van de kwalificaties voor het EK van 2021.

In de Farum Arena boekten de Belgen hun tweede zege in evenveel wedstrijden, waardoor ze met het maximum van de punten aan de leiding blijven in de groep. Vrijdag openden ze met een knappe 86-65 thuiszege tegen Litouwen, de op papier sterkste tegenstander in de groep. De Litouwers spelen maandagavond hun tweede groepsduel in eigen huis tegen Tsjechië.

De volgende kwalificatieduels staan pas eind november op de planning. De Belgian Lions trekken dan naar Tsjechië (26/11) en Litouwen (29/11). Met twee thuiswedstrijden in februari volgend jaar, tegen Denemarken (19/02/2021) en Tsjechië (22/02/2021), valt het doek over de kwalificaties.

Tsjechië is één van de gastlanden voor de eindronde (17 augustus-3 september 2021) en is sowieso geplaatst. Naast Tsjechië stoten er nog twee landen in de groep door.

Meer over Tsjechië

sport

sportdiscipline

Denemarken

Tsjechië

basketbal