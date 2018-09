Belgian Lions beginnen in prekwalificaties EK 2021 met zeer nipte zege na thriller aan het Gjergja-tijdperk Redactie

13 september 2018

22u38

Bron: Belga 0 Meer Sport De Belgian Lions hebben hun eerste wedstrijd in de prekwalificaties voor het EK 2021 met het kleinste verschil van Portugal gewonnen. Het werd 66-65. Na een thriller in de Hall du Paire in Pepinster bij Luik pakte Dario Gjergja in zijn eerste match als bondscoach meteen zijn eerste overwinning.

Een pak Lions zegden af voor deze match, waaronder de beste spelers. De Spaanse clubs gaven hun spelers (Van Rossom, De Zeeuw en Tumba) niet vrij. Obasohan en Salumu zijn geblesseerd.

Het was de eerste officiële wedstrijd met de nieuwe coach, de Kroaat Dario Gjergja, aan het roer. Hij startte met Tabu, Serron, Vanwijn, Gillet en Boukichou. En dat vijftal kwam verschroeiend uit de startblokken. 13-0 na minder dan vier minuten. Portugal kwam daarna in de match, maar kon in het eerste kwart niets meer dan de schade beperken: 23-14. De bank van de Lions kwam dan op het terrein, Gjergja roteerde zeer goed, en dan liep het wat minder vlot voor de Lions. Portugal kwam terug tot op zeven punten, maar een uitstekende laatste minuut met drie snelle uitbraken (Serron, Vanwijn en Gillet) zorgden toch voor een geruststellende 41-26-ruststand.

Na de pauze begon Portugal dan meer driepunters te shotten dan dat het tweepunters ondernam en dat levert op: 53-48. Gillet gaf alles in aanval en verdediging, en na een heerlijke beweging van Lecomte stond het 60-51, maar het ervaren Portugal was een taai beestje. Eerst kwam het terug tot 58-54, daarna werd het zelfs 64-64 met nog 1 minuut 20 seconden op de klok. Bibberen is het in de eindfase. Portugal kon het afmaken, maar de Lions deden het goed op slot en dat zonder fouten volgens de scheidsrechters. 66-65 is de eindstand.

In een groep met ook nog IJsland moet België eerste eindigen als het zich rechtstreeks wil plaatsen voor de kwalificatieronde voor het EK 2021. Eindigen ze tweede of laatste, dan krijgen ze volgende zomer nog een tweede kans. Volgende afspraak voor de Lions is 29 november in IJsland.