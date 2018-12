Belgian Lion Jean Salumu verkast naar Italiaanse nummer drie Varese: “Heel blij met deze transfer” XC

18 december 2018

18u04

Bron: Belga 0 Meer Sport Jean Salumu gaat in de Italiaanse Serie A aan de slag. De Belgian Lion verlaat het door financiële problemen geteisterde Sakarya Buyuksehir en tekende een contract tot het einde van het seizoen bij Varese. Dat deelde de nummer drie van de Italiaanse competitie mee.

Salumu verliet na vorig seizoen landskampioen Oostende voor het Turkse Sakarya. De kleuren van Oostende verdedigde de 28-jarige small forward van 2009 tot 2018, met in 2011-2012 een intermezzo bij Leuven Bears. Hij hielp de kustploeg aan zes titels en zeven bekers. In 2013 was hij Belofte van het Jaar en dit jaar werd hij als eerste Belg in de geschiedenis tot MVP verkozen. In Turkije was hij dit seizoen in zes wedstrijden gemiddeld goed voor 13,8 punten.

"Ik ben heel blij met deze transfer", vertelt Salumu op de website van zijn nieuwe werkgever. "Ik ben trots dat ik het truitje van een club met zo'n rijke historie mag aantrekken. Ik ben heel gemotiveerd en hoop dat ik de supporters gelukkig kan maken."

Varese heeft tien landstitels en vier bekers op de erelijst. De laatste titel dateert wel al van 1999 en de laatste beker van 1973. In de huidige competitie is Varese na tien speeldagen met zeven overwinningen derde, na het ongeslagen Milaan en Venetië (8 zeges). In de Europe Cup plaatste de Noord-Italiaanse club zich als groepswinnaar voor de tweede groepsfase en daarin won het alvast zijn eerste wedstrijd.