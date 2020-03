Belgian Lion Haris Bratanovic verlaat Barcelona MDRW

05 maart 2020

15u17

Bron: Belga 0 Basketbal De 18-jarige Belgische basketinternational Haris Bratanovic heeft Barcelona verlaten, de Europese topclub waar hij sinds begin vorig seizoen actief was. Hij speelde er voor de B-ploeg in de derde klasse.

Bratanovic was niet tevreden met de speelminuten die hij kreeg dit seizoen en besliste dan maar in onderling overleg om zijn contract te verbreken. Haris Bratanovic, die algemeen als een van de grootste talenten van het Belgische basketbal wordt beschouwd, zette als zeventienjarige de grote stap van derdeklasser Falco Gent, waar hij opgeleid werd, naar Barcelona. “Ik was heel tevreden met mijn eerste seizoen, zeker toen ik zelfs minuten in tweede klasse kreeg”, zo blikt Bratanovic terug.

Ook op het Junior Euroleague-toernooi in Valencia met de U18 van Barcelona maakte hij indruk met een gemiddelde van zeventien punten en tien rebounds. Een vervolg kwam er niet dit seizoen. “Ik kreeg te weinig kansen en vond dat ik niet beter kon worden. Om als speler te verbeteren, moet je spelen en dat kwam er niet van”, zegt Bratanovic er zelf over aan Belga.

Bratanovic nam de beslissing om weg te gaan samen met zijn agent en zijn familie. Hij had bij Barça de optie om volgend seizoen nog te spelen, maar dat wou hij dus niet. Barcelona heeft zich niet verzet en werkte mee aan de contractverbreking.

Waar Bratanovic de komende weken en maanden zal trainen, weet hij nog niet, maar hij ziet een Belgische baskettoekomst voor zichzelf. “Voor volgend seizoen is het de bedoeling om hier in eerste klasse te spelen.”