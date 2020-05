Belgian Lion - en neef van Tim Wellens - Hans Vanwijn ruilt Antwerp Giants in voor Dijon DMM

18 mei 2020

12u26

Bron: Belga 0 Basketbal Basketinternational Hans Vanwijn (25) verlaat Antwerp Giants en zet zijn carrière verder bij het Franse JDA Dijon.

Enkele weken geleden had Vanwijn aangekondigd na drie jaar bij de Giants toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. Die heeft de forward nu gevonden bij de Franse topklasser JDA Dijon, de club die zijn komst bekendmaakte. Vanwijn is de neef van profwielrenner Tim Wellens (Lotto-Soudal). Vanwijns moeder is de zus van Wellens’ vader.

Zijn nieuwe coach, Laurent Legname, is blij met de transfer van de 2m08 grote Belg. “Hans is iemand die ik al twee jaar volg. Ik kwam hem tegen in de Champions League 2018-2019 met Antwerp. Hij kan op positie 3 en 4 spelen en heeft een enorm potentieel. Dat heeft hij vorig seizoen ook bewezen in de Champions League en het Belgisch kampioenschap, waar hij verkozen werd tot Speler van het Jaar. Op zijn 25e wil hij progressie blijven maken in een hoger aangeschreven kampioenschap. Hij krijgt nu de kans om zich te tonen.”

