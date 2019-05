Belgian Hammers klaar voor EK komend weekend, Van Riel mikt in Tokio op top vijf DMM

27 mei 2019

17u20

Bron: Belga 0

Triatleet Marten Van Riel verraste in 2016 in Rio de Janeiro met een knappe zesde plaats bij zijn olympisch debuut. Voor de 26-jarige Kempenaar wordt het deze keer een rustige aanloop naar de Spelen. Hij hoopt volgend jaar in Japan stiekem op een stunt. “Ik wil beter doen dan die zesde plaats”, sprak Van Riel zijn ambities uit. “Dat zou fantastisch zijn.”

“Ik heb gemoedsrust, omdat ik al zoveel punten heb in de olympische ranking”, begon Van Riel. “Zelfs als ik een volledig jaar geen punten meer zou pakken - wat ik niet van plan ben - zal ik mij normaal gezien plaatsen voor Tokio. Op weg naar Rio was het helemaal anders. Toen moest ik in het olympisch jaar zelf nog jagen op punten. Een ideale voorbereiding was dat niet. Dit jaar en volgend jaar zullen we een ideaal programma voor mij samenstellen. We gaan proberen alles op die ene prestatie te zetten. Waar ik dan hoop uit te komen? Ik hoop beter te doen dan de zesde plaats in Rio. Verder wil ik mij niet uitspreken. Een vijfde plaats zou al fantastisch zijn.”

Van Riel zal samen met Claire Michel, Valerie Barthelemy en Jelle Geens in augustus (16-18 augustus) deelnemen aan het testevent in Tokio voor de Spelen. De bronzenmedaillewinnaar op het EK vorig jaar in Glasgow werd een dikke week geleden nog tiende in de World Series-manche in Yokohama, een opsteker na een moeilijker seizoensbegin. “Ik had deze winter last van een beenblessure”, vervolgde Van Riel. “En daarbovenop ben ik vorig jaar erg lang aan wedstrijden blijven deelnemen. Dat zijn de redenen waarom het in het begin van het seizoen minder was. Er ligt ook veel meer druk op mij door die bronzen medaille in Glasgow. Maar daar kan ik tegen. Ik voel mij opnieuw sterk en klaar voor de volgende wedstrijden.”

De eerstvolgende wedstrijd is het EK in Weert komend weekend. Van Riel werkt er zaterdag zijn individuele race af, zondag neemt hij met de Hammers in teamverband deel. “Een EK is altijd een speciale wedstrijd”, besloot Van Riel. “Er doen deelnemers mee die je de rest van het jaar niet vaak tegenkomt. Ik ga zelf proberen de wedstrijd zwaar te maken. Soms kan dat gevaarlijk zijn, als je jezelf overschat. Qua ambitie mik ik natuurlijk op het hoogste. De combinatie met het team is zwaar, maar zeker te doen. We hebben een uitstekende ploeg en de sfeer in de groep is heel goed.”

Triatlonbondscoach Nick Baelus: “We staan er heel goed voor met zicht op de Spelen”

Nick Baelus, nationaal bondscoach in het triatlon, blikte op de hoofdzetel van Bioracer in Tessenderlo vooruit naar het EK komend weekend in het Nederlandse Weert en - veel belangrijker - naar de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Baelus toonde zich erg positief over de Belgian Hammers. “We zitten momenteel met vier atleten binnen de kwalificatienormen. Daar konden we voor de vorige olympiade alleen maar van dromen”, aldus de bondscoach.

“Toen ik in 2016 aan dit project begon, stonden de zaken er helemaal anders voor”, opende Baelus. “Toen moesten onze vier Belgische triatleten (Marten Van Riel, Jelle Geens, Claire Michel en Katrien Verstuyft, red.) allemaal nog jagen op punten om zich te plaatsen. Op dit moment hebben we de luxe dat Marten Van Riel (ITU 7), Claire Michel (ITU 23), Jelle Geens (ITU 24) en Valerie Barthelemy (ITU 52) allen binnen de kwalificatielimiet voor de Olympische Spelen staan. Mogelijk gaat de top 55 naar Tokio. Ik wil wel benadrukken: we zitten nog niet op rozen, maar we mogen al wel trots zijn.”

Wat de Belgian Hammers, de gemengde aflossingsploeg, betreft is er nog veel meer werk aan de winkel. “Dat klopt”, aldus Baelus. “Momenteel staan we achttiende op de olympische ranking en enkel de top 7 gaat naar de Spelen. Het wordt dus heel moeilijk, dat beseffen we. Maar het kan nog. Al wordt het niet evident. Het doel is een evenwicht te vinden tussen individuele doelen en teamdoelen. Dat botst soms. In België hebben we niet zo’n grote vijver om uit te vissen als in het buitenland. Dat is niet ideaal en zo maken we fouten. Maar uit die fouten leer je. We werken stap per stap, en zijn positief en geduldig. Alles staat in het teken van een balans vinden en van groeien naar de toekomst toe.”