Belgian Diamonds voorbij Tsjechië naar halve finales op WK korfbal Redactie

06 augustus 2019

21u01

Bron: Belga 0 Korfbal De Belgian Diamonds hebben zich in Durban voor de halve finales van het wereldkampioenschap korfbal geplaatst. Ze deden dat door Tsjechië met 27-10 te verslaan.

Het team van bondscoach Detlef Elewaut bestaat uit Maite Dewinter, Lauren Denis, Shiara Driesen, Liesbet Bollaerts, Julie Caluwé, Tess Mathis, Saar Seys, Jarre De Ley, Brent Struyf, Jonas Lemmens, Nick Verwerft, Lars Courtens, Jordan De Vogelaere en Jari Hardies. Seys (6), Caluwé (3), Driesen, Mathis, Lemmens (4), De Vogelaere (4), Struyf (3), Verwerft (2), De Ley (2) en Courtens scoorden tegen de Tsjechen.

Om een finaleplaatst geeft België Taiwan partij. In de andere halve finale staat titelverdediger Nederland tegenover China. Sinds het eerste WK in 1978 stond België telkens in de finale, telkens tegen Nederland. Slecht één keer, in 1991, konden de Belgen hun noorderburen de wereldtitel ontfutselen.