Belgian Cheetahs mikken op eremetaal in hun eerste zaaltoernooi, ook Van der Plaetsen gelooft in erin YP

28 februari 2019

20u51

Bron: Belga 0 Meer Sport De Belgian Cheetahs staan zondag op het EK atletiek indoor in Glasgow voor hun debuut op een groot zaaltoernooi. Cynthia Bolingo, Hanne Claes, Paulien Couckuyt, Camille Laus en Margo Van Puyvelde zijn daarom niet minder ambitieus op de 4x400 meter. "Zonder medaille terugkeren zou teleurstellend zijn", zei kapiteine Laus vandaag op een persconferentie in Schotland.

Bolingo, Claes, en Laus eindigden vorig jaar samen met Justien Grillet op de vierde plaats op het EK outdoor in Berlijn. De Belgische aflossingsploeg stelde er het nationale record scherper (3:27.69). Dit keer is Grillet er niet bij. Van Puyvelde - die in Berlijn de reeksen liep, maar zich dan blesseerde - en Couckuyt vervolledigen de Cheetahs.

"Onze sterke punten zijn doorzettingsvermogen, ambitie en onze hechte band", aldus Laus. "Die ambitie is gegrond als je onze resultaten bekijkt. We geloven echt dat we zondag iets kunnen neerzetten. Terugkeren naar België zonder medaille zou een ontgoocheling zijn. We willen ons meten met de allerbesten en beter doen dan de vierde plaats.”

Vrouw in vorm Bolingo, die de voorbije weken indoor twee Belgische records verbeterde, beaamt. "In Berlijn waren we al blij met de finale. Maar toen werden we vierde. Onze doelstelling is altijd om beter te doen. En iedereen weet wat dat betekent." De Brusselse loopt vrijdag de individuele 400 meter al, maar hoewel ze Belgische recordhoudster is op die afstand (52.70) koestert ze weinig ambities. "Ik wil gewoon een goede wedstrijd lopen, zonder me te veel te focussen op een chrono of een plaats.”

Indoor lopen de estafettevrouwen overigens geen reeksen, maar meteen een finale. "We zullen meteen in de wedstrijd moeten zitten", waarschuwt Van Puyvelde.

Ook Thomas Van der Plaetsen gelooft in medaillekansen

Meerkamper Thomas Van der Plaetsen is wellicht een van de grootste Belgische kanshebbers op een medaille komend weekend op het EK zaalatletiek in Glasgow. “Ik ben in vorm. Een totaal van 6.200 punten zou moeten volstaan voor een medaille”, blikt de 28-jarige Gentenaar vandaag vooruit op het EK.

En of Van der Plaetsen in vorm is. Indoor zette hij op het BK atletiek in Gent de beste wereldjaarprestatie (6.132 punten) op de tabellen. “Ik weet dat ik de goede vorm en de juiste basisconditie te pakken heb”, aldus de Europese kampioen outdoor van 2016. “In Gent had ik geen concurrenten. Daardoor was het soms moeilijk om gemotiveerd te blijven. Ik maakte nog enkele foutjes, zoals in het hoogspringen en de loopdisciplines. Op de 1.500 meter vond ik mijn ritme echt niet.”

Op het EK in Glasgow neemt Van der Plaetsen het wel op tegen zevenkampers die afgelopen winter niet of amper in actie kwamen indoor. “Ik hoop dat die concurrentie me tot het uiterste kan drijven. Het is leuker om helemaal te ontploffen in zo’n zevenkamp. Ik denk dat ik 6.200 punten nodig zal hebben voor een medaille”, aldus Van der Plaetsen, die in afwezigheid van de Fransman Kevin Mayer geen topfavoriet ziet. “Indoor ligt alles dicht bij elkaar. Een medaille is mogelijk. Na het polsstokspringen (zesde proef, zondagochtend) zal ik weten of ik voor de overwinning kan gaan.”

In 2014 veroverde onze landgenoot al eens brons op het EK indoor in het Poolse Sopot.