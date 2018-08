Belgian Cheetahs hebben concreet doel voor ogen: Tokio 2020 TLB

27 augustus 2018

17u56

Bron: Belga 0 Meer Sport Belgian Cheetahs Cynthia Bolingo (200 meter), Camille Laus (400 meter), Hanne Claes en Justien Grillet (beiden 400 meter horden) maken in het Brusselse Koning Boudewijnstadion hun opwachting op de Memorial Van Damme, maar denken al aan de toekomst van de aflossingsploeg op de 4x400 meter. De Olympische Spelen van 2020 in Tokio vormen het grote doel.

De Cheetahs zijn nog maar enkele maanden aan het trainen, maar eindigden deze maand op het EK in Berlijn al meteen op de vierde plaats. Die smaakt naar meer. "We hebben echt de overtuiging dat we nog beter kunnen", vertelde Justien Grillet op een persmoment in Sint-Joost-ten-Node. "We staan nog maar in de beginfase van ons project en moeten nog veel leren. Maar betere prestaties zitten nog in ons." Ook Camille Laus ziet nog ruimte voor progressie. "Ik geloof dat er nog marge is. Tokio is voor ons een echt doel. Ik ben heel fier op waar we momenteel al staan. We hebben in onszelf geloofd en dat is onze kracht. Nu hoop ik dat ons niveau nog kan stijgen. Het zou ook mooi zijn mochten er in de toekomst nog andere meisjes het team kunnen vervoegen."

"We zijn een hechte groep en daar plukken we de vruchten van", verklaarde Hanne Claes de knappe vierde EK-stek. "Of het lastig is om de estafette te combineren met onze individuele nummers? Ik zie het zo: dankzij de aflossing boeken we ook individueel vooruitgang. We steunen elkaar hard en pushen elkaar, dus ook bij individuele nummers, naar betere resultaten."

De Cheetahs kunnen zich optrekken aan de Belgian Tornados, hun mannelijke tegenhanger. Die ploeg is al jaren wereldtop en liep in Berlijn nog naar de Europese titel. "De Tornados vormen inderdaad een inspiratiebron voor ons", gaf Cynthia Bolingo toe. "Maar dat neemt niet weg dat wij ons eigen parcours willen volgen en voor ogen hebben. Wij willen zelf naam maken en onze geschiedenis schrijven."