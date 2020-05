Belgian Cheetahs Hanne Claes en Camille Laus lopen eind deze maand rond hun kot voor het goede doel CPG

20 mei 2020

23u02

Bron: Rikolto 4 Atletiek Geen Olympische Spelen dit jaar en ook andere atletiekmeetings werden door de coronapandemie uitgesteld naar een latere datum. Om de conditie toch op peil te houden, lopen Belgian Cheetahs Hanne Claes en Camille Laus straks voor het goede doel rond hun eigen kot.

Wat doen onze Belgian Cheetahs nu hun belangrijkste doel van 2020, de Olympische spelen in Tokyo, wegvalt? In conditie blijven, zoveel is zeker.

Ter vervaging van de 20 km door Brussel, die wegens het coronavirus werd uitgesteld naar het najaar, lopen Hanne Claes en Camille Laus op 31 mei - de initiële datum van de Brusselse hardloopwedstrijd - rond hun eigen kot. Beide dames doen dat ten voordele van Rikolto , het vroegere Vredeseilanden.

Verdere informatie over de concrete invulling van de actie volgt later.