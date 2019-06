Belgian Cats zetten ook Canada opzij in vierlandentoernooi in Brussel GVS

15 juni 2019

22u09

Bron: Belga 0 Basketbal Na een overwinning tegen Europees kampioen Spanje gisteren hebben de Belgian Cats vandaag tijdens een vierlandentoernooi in Brussel ook Canada opzijgezet met 68-64 (rust: 29-32). De Belgische basketbalploeg is in voorbereiding op het EK in Servië en Litouwen van 27 juni tot 7 juli.

Ann Wauters kreeg rust bij de Belgen, die konden rekenen op sterke prestaties van Antonia Delaere (14 punten) en Jana Raman (12 punten, 9 rebounds). Ook Kim Mestdagh was opnieuw uitstekend op dreef met 11 punten, 6 rebounds en 5 assists. De Cats kwamen meer in de problemen dan tegen Spanje en stonden lange tijd achter, het grootst was de kloof bij 19-28. Met een sterk laatste kwart maakte België uiteindelijk toch weer het verschil.

De vrouwen van bondscoach Philip Mestdagh treffen morgen om 17 uur nog China binnen het vierlandentoernooi. Na afloop volgen nog twee laatste oefenwedstrijden tegen Italië, op 21 en 22 juni in Wevelgem en Kortrijk. Op 24 juni reizen de Belgian Cats af naar Servië, een van de tegenstanders van de Belgen in groep D samen met Rusland en Wit-Rusland. De eerste zes van het EK mogen naar het olympisch kwalificatietoernooi.

China-Spanje, de wedstrijd tussen de andere twee deelnemers aan het vierlandentoernooi in Brussel, eindigde op 46-69 in het voordeel van de Spanjaarden.