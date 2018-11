Belgian Cats zetten nieuwe stap richting EK 2019 met zege tegen Duitsland, Tsjechië pakt EK-ticket al MDB

17 november 2018

21u16

De Belgian Cats hebben hun EK-kwalificatiewedstrijd tegen Duitsland met succes afgerond. Bij de oosterburen gingen de troepen van bondscoach Philip Mestdagh met 77-58 winnen. De Cats zetten zo een stap richting kwalificatie voor het EK van 2019 in Letland en Servië.

Geen Ann Wauters en geen Julie Allemand. De 38-jarige Wauters moet een kijkoperatie ondergaan aan de linkerknie terwijl haar ploeggenote Allemand met een enkelblessure kampt. Philip Mestdagh heeft ondertussen echter een team gesmeed dat ook enkele afwezigheden kan opvangen. Dat bleek ook vanavond in Duitsland. Ook al sputterde de motor in de beginfase. De Belgian Cats kenden een mindere start, het eerste quarter ging met 22-16 naar de Duitsers. Daarna kwamen de Belgen beter in de match. Bij de rust stond het 33-37.

🙌🏻🇧🇪😼 Important W against Germany in our @FIBA @EuroBasketWomen 2019 Qualifiers!



🔥 @MestdaghKim 19 pts, 9 rebs, 4 asts, 1 stl

🔥 @EmmaMeesseman 26 pts, 2 rebs, 3 asts, 3 stls, 1 blk

🔥 @LinskensKyara 7 pt, 9 rebs, 5 ast, 2 stl, 2 blk

🔥 @HanneMestdagh 11 pts, 3 rebs pic.twitter.com/h7voxfdON9 Belgian Cats(@ TheBelgianCats) link

Na de pauze namen onze basketbalvrouwen wel meer afstand van hun concurrentes. Duitsland dat vorig jaar in Kortrijk nog met 103-60 voor de bijl ging moest vanavond uiteindelijk met 77-58 het onderspit delven. Emma Meesseman blonk uit met 26 punten. Kim Mestdagh was goed voor 19 punten. Woensdag ontvangen de Belgian Cats Tsjechië.

In november vorig jaar openden de Belgen hun voorrondepoule met zeges in Zwitserland (56-85) en thuis tegen Duitsland (103-60). In februari volgden een kleine nederlaag in Tsjechië (53-48) en een tweede ruime overwinning tegen de Zwitsers (98-59). Woensdag is er het afsluitend duel in Kortrijk tegen het nog ongeslagen Tsjechië, dat dankzij een 53-88 zege tegen Zwitserland zeker is van EK-deelname.

De acht groepswinnaars en de beste zes tweedes plaatsen zich voor het EK, dat van 27 juni tot 7 juli 2019 in Servië en Letland plaatsvindt. Op het EK zijn er zes tickets te verdienen voor het preolympisch toernooi. Een zege met zes punten verschil tegen Tsjechië levert de Belgen de eerste plaats op in groep G.

Stark! Zur Pause nur 333:37 zurück gegen die @BelgianCats_BB #KoerbefuerD #basketball pic.twitter.com/vvlee8QT47 Dt. Basketball Bund(@ DBB_Basketball) link