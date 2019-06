Belgian Cats winnen opnieuw van Italië Redactie

22 juni 2019

20u37

Bron: Belga

In een vriendschappelijke basketbalinterland hebben de Belgian Cats in Kortrijk met 76-65 gewonnen van Italië. Bij de rust stonden ze nog tien punten achter: 28-38. Gisteren trokken de meisjes van coach Philip Mestdagh in een eerste oefenduel tegen de Italianen ook al aan het langste eind, toen met 79-76. Net als vrijdag waren Julie Allemand (17 punten) en Emma Meesseman (14 punten, 6 assists) de uitblinkers. Maandag reizen de Cats af naar het EK, waar ze in groep D Rusland (27/06), Wit-Rusland (28/06) en gastland Servië (30/06) partij geven.

België - Italië 76-65 (28-38)

Kwarts: 17-15, 11-23, 24-10, 24-17

België (16/29 2pts, 9/18 3pts, 17/18 vrijworpen, 29 rebounds): K. Metsdagh 7 (1x3, 6 rbds), Delaere 9 (1x3), Carpréaux 2, Meesseman 14 (6 assists), Wauters 2, Linskens 4, H. Mestdagh, Geldof 2, Nauwelaers 5 (1x3), Vanloo 5 (1x3), Raman 9 (8rbds), Allemand 17 (5x5)

Italië (8/21 2pts, 13/29 3pts, 10/12 vrijworpen, 24 rebounds): C. Dotto 2, Romeo 13 (1x3), Sottana 6 (2x3), Zandalasini 9 (1x3), De Pretto 3 (1x3), Crippa 5 (1x3), Ercoli Cinili 15 (5x3), Andre 4, Penna 8 (2x3)

Heel sterke periodes onder leiding van het trio Emma Meesseman-Julie Allemand-Kim Mestdagh wisselden zich af met mindere momenten. Die wisselvalligheid zal moeten vermeden worden op het EK, dat plaatsvindt van 27 juni tot 7 juli.

“We moeten in staat zijn het momentum van de tegenstander volledig te kunnen breken. Dat heb ik nog niet gezien deze voorbereiding”, vertelde bondscoach Philip Mestdagh. “Mindere momenten worden tegen Servië en Rusland meteen cash betaald. Het zal moeilijk worden om het eruit te krijgen. In de periodes dat we goed zijn, spelen we heel sterk basket. We verliezen geen ballen en spelen met veel snelheid. Maar soms zijn er van die momenten dat het allemaal heel traag gaat, we geen drang naar voor hebben en de ring niet aanvallen. We moeten dus nog groeien. Het voordeel is dat we een groep hebben die elkaar al enkele jaren kent, met dezelfde spelers, dezelfde coach en dezelfde manier van spelen. Ze zullen klaar zijn voor hun debuut op het EK donderdag. Ze hadden wat last van de vermoeidheid op het toernooi in Brussel. Het was ook de bedoeling om ze eens te zien sterven vorige zondag. Ik maak me daarom ook niet ongerust op dat vlak.”

Ook Kim Mestdagh zag dat de Red Cats te kampen hebben met hoogtes en laagtes. “We hebben gezien dat we nog steeds die mindere momenten hebben. Het is aan ons om dat te verminderen. We weten wat ons nu te doen staat en dat is dat we allemaal ons niveau moeten opkrikken, wat nog niet het geval is voor iedereen. Maar we zijn klaar voor donderdag. We hebben nu nog maar 3-4 matchen samen gespeeld en we hebben nood aan wat meer cohesie, want dat is echt onze kracht. De wedstrijd tegen Rusland is meteen belangrijk, want een overwinning zou de druk er wat kunnen afhalen. Een verlies zou wel niet meteen een ramp zijn, het zou enkel de druk verhogen.”