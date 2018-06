Belgian Cats winnen laatste oefenduel tegen China XC

05 juni 2018

12u51 0 Meer Sport De Belgische basketvrouwen (FIBA 28) hebben na twee nederlagen hun derde oefenduel in en tegen China (FIBA 10) gewonnen. De Belgian Cats zegevierden in Peking met 64-67 (rust: 34-32).

Elf seconden voor het einde stond het gelijk (64-64) maar dan maakte Julie Allemand met een rake korf en een vrijworp het verschil. Emma Meesseman en Kim Mestdagh waren goed voor 14 punten, twee meer dan Jana Raman. Ann Wauters bleef door een knieblessure andermaal aan de kant.

De meisjes van coach Philip Mestdagh verloren eerder van China met 65-48 en 81-62.

Voor het Belgische team kaderden de duels in de voorbereiding op het WK. Dat wordt van 22 tot 30 september in Tenerife gespeeld. In de eerste ronde wachten duels met Puerto Rico (FIBA 22), Japan (FIBA 13) en gastland Spanje (FIBA 2).

China - BELGIE 64-67

15-19/19-13/20-15/10-20

België: 21/38 op 2ptn, 6/25 3ptn, 30 rebounds, 12 assists, 14 balverliezen. Meesseman 14 (5 rbds), Allemand 7, Vanloo 7 (1x3), Raman 12 (5rbds), Nauwelaers, Carpréaux 2, Linskens 4, Geldof 0 (8 rbds), K. Mestdagh 14 (4x3), H. Mestdagh 5 (1x3), Maes, Delaere 2