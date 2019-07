Belgian Cats willen tegen Hongarije olympische droom levendig houden AB

06 juli 2019

08u20

Bron: Belga 0 Basketbal De Belgische basketvrouwen zijn op het EK in Belgrado uitgeschakeld in de strijd om de Europese titel, maar staan straks om 12u30 voor een nog heel belangrijke wedstrijd. De Belgian Cats spelen tegen Hongarije om een ticket voor een van de olympische kwalificatietoernooien.

De Belgen verloren donderdag erg nipt in de kwartfinales tegen Frankrijk (84-80 na een verlenging), maar moeten de knop dus snel omdraaien. De Hongaarse vrouwen wonnen hun groep, maar verloren nadien de kwartfinales van Groot-Brittannië. België is licht favoriet, maar bondscoach Philip Mestdagh wil tegen de Hongaren niet weten van onderschatting. “Iedereen onderschat de Hongaren en dat is gevaarlijk”, aldus de T1. “Ze hebben een mentaliteit waarmee ze doorgaan tot het einde. Op dit EK moet je er de volle 40 minuten staan. We hebben de intensiteit nodig die we in de kwartfinales tegen Frankrijk lieten zien tussen minuut 7 en 39.”

Ann Wauters volgt haar coach. “Het duel met Hongarije is misschien wel het belangrijkste in de geschiedenis van het Belgisch basketbal”, verklaarde ze na het verlies tegen Frankrijk. “We moeten voor die top zes gaan. Het zal niet eenvoudig zijn, maar ik heb vertrouwen. Zeker als we op deze manier blijven spelen.”

