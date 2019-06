Belgian Cats verliezen ook van Spanje Redactie

10 juni 2019

08u06 0 Meer Sport Een dag na hun 60-49 nederlaag tegen Italië, hebben de Belgian Cats gisteren in Zaragoza ook verloren van Spanje. De Europese kampioen bleek met 73-66 te sterk. Bij de rust was het 32-27.

Coach Philip Mestdagh deed nog altijd geen beroep op Emma Meesseman, Julie Allemand en Kim Mestdagh en kon ook niet rekenen op Laure Resimont, die een knieblessure opliep. Ann Wauters kwam net als tegen Italië wel in actie en scoorde in 15 minuten 7 punten. Jana Raman was met 18 punten, 4 rebounds en 4 assists opnieuw de uitblinker bij de Belgen.

Rusland won het vierlandentoernooi door Italië in de finale met 62-54 te verslaan. De Belgen bereiden zich voor op het EK, dat 27 juni van start gaat. Ze treffen er in groep D Rusland, Wit-Rusland en gastland Servië. Een plaats bij de eerste zes van het EK levert een ticket op voor het olympisch kwalificatietoernooi.

Om de 3e plaats:

Spanje - België 73-61 (rust: 32-27)

Kwarts: 13-17, 19-10, 21-13, 20-21

België (19/43 2ptn, 4/12 3ptn, 11/15 vrijworpen, 27 rebound): Ramette, Delaere 11, Nawezhi, Carpréaux 8, Wauters 7, Linskens 5, H. Mestdagh, Geldof 2, Nauwelaers 5, Vanloo 5, Raman 18