Belgian Cats verliezen ook tweede oefenpot in Japan

02 juni 2019

10u01

Bron: Belga 0 Basket De Belgische basketbalvrouwen (FIBA 16) hebben in Mito nabij Tokio een oefeninterland tegen gastland Japan (FIBA 10) verloren met 84-71 (rust: 44-31). Vrijdag verloren ze al met 91-75 van de Japanners.

De Belgian Cats, die zich op stage in Japan voorbereiden op het EK in Servië en Letland (27 juni-7 juli), traden opnieuw aan zonder certitudes Emma Meesseman, Julie Allemand en Kim Mestdagh. Meesseman en Mestdagh wonnen zaterdag met Washington Mystics hun eerste thuiswedstrijd van het seizoen in de WNBA met 96-75 van Atlanta Dream. Meesseman was daarin goed voor veertien punten, Mestdagh liet één driepunter noteren.

Woensdag spelen ze met de Mystics nog tegen Chicago Sky, nadien sluiten ze aan bij de Cats die Japan dan al verlaten hebben om hun voorbereiding voort te zetten in Spanje. Ook Julie Allemand zal daar haar opwachting maken.

Bij de Belgian Cats revalideert Ann Wauters nog van haar knieblessure en ook Laure Resimont stond door een kniekwetsuur niet op het wedstrijdblad. Antonia Delaere liet zich dan maar opmerken met vijftien punten en zeven assists. Julie Vanloo klokte af met veertien punten.

Hierna zetten de Cats koers naar Zaragoza, waar ze een vriendschappelijk toernooi (8 en 9 juni) afwerken met Spanje, Rusland en Italië. Nadien keren de Cats terug naar België voor een nieuw vriendschappelijk toernooi in het Brusselse Zuidpaleis. Daarin treffen ze Spanje (14 juni), Canada (15 juni) en China (16 juni). De laatste twee vriendschappelijke duels staan op 21 en 22 juni geprogrammeerd, telkens tegen Italië. Op 24 juni vertrekken de Cats naar Servië. België treft op het EK in de groepsfase Rusland, Wit-Rusland en Servië. De beste zes landen kwalificeren zich voor een pre-olympisch toernooi op weg naar Tokio.