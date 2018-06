Belgian Cats verliezen eerste oefenduel in China XC

01 juni 2018

12u24

Bron: Belga 0 Meer Sport De Belgische basketvrouwen (FIBA 28) hebben hun eerste van drie oefenduels in en tegen China (FIBA 10) verloren. De selectie van coach Philip Mestdagh ging in Zhangjiagang met 65-48 (rust: 43-24) onderuit.

Zondag (3 juni in Yangzhong) en volgende week dinsdag (5 juni in Peking) oefenen beide landen opnieuw tegen elkaar.

Voor de Belgian Cats kadert de stage in China in de voorbereiding op het WK. Dat wordt van 22 tot 30 september in Tenerife gespeeld. In de eerste ronde wachten duels met Puerto Rico (FIBA 22), Japan (FIBA 13) en gastland Spanje (FIBA 2).

