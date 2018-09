Belgian Cats vegen vloer aan met Puerto Rico op WK Belgen debuteren met verpletterende 86-36-zege Valerie Hardie

22 september 2018

23u07 0 Meer Sport Makkelijker kan een WK-debuut niet worden. De Belgian Cats veegden vanavond in Tenerife de vloer aan met Puerto Rico: 86-36. Je kan je afvragen hoe dat team in godsnaam op een WK is geraakt. Het zal de Belgen een zorg wezen: zij zijn meteen zeker van een barragematch. Morgen wacht Japan - dat zal een betere waardemeter zijn.

De Belgen maakten vanavond hun WK-debuut zonder routinier Ann Wauters. Bondscoach Philip Mestdagh wilde geen risico nemen met zijn key player: over minder dan 24u wacht al de cruciale clash met Japan, 13de op de wereldranking, en Wauters is tenslotte nog aan het herstellen van een knieblessure. Morgen gaan ze de center en haar 195 centimeter écht nodig hebben.

Op papier mocht Puerto Rico (FIBA 22) dan wel zes plaatsen hoger ingeschaald staan dan de Belgen, in de praktijk waren de Cats meer dan één klasse te sterk voor de Caraïbische dames, die eveneens aan hun WK-debuut toe waren. In het eerste kwart konden de Puerto Ricanen welgeteld drie punten maken - het moet van de microob'jes geleden zijn dat we zo'n lage puntenscore zagen. Ze misten de meest easy baskets, tot layups of inleggers toe.

Je vraagt je af hoe dàt team aan een WK-ticket is geraakt, 't moet zijn dat niemand anders er één wilde. Uit de Amerikaanse zone kwamen Canada, Argentinië en Puerto Rico - titelverdediger Amerika was automatisch gekwalificeerd. Canada won z'n match wel maar Argentinië kreeg ook 27 punten om de oren van Turkije. Maar de Argentijnen scoorde tenminste nog 37 punten.

Daar kwam Puerto Rico lang niet aan want ook in het tweede kwart kwamen ze aan amper drie punten. Niet verwonderlijk als je hun afwerkingspercentage zag: vijf (!) procent. Neen, dan deden de Belgian Cats het letterlijk tien keer beter: vijftig procent. Gelukkig zaten er wel wat supporters in de Quico Cabrera Arena, zo was er een reden om het spektakel toch wat te verzorgen. De driepunters vlogen Puerto Rico om de oren - twee van Hanne Mestdagh, twee van Antonia Delaere, drie van Julie Vanloo en één van Kim Mestdagh - terwijl Emma Meesseman en Kyara Linskens onder de korf heersten. Aan de rust was het pleit al meer dan beslecht: 48-6. Zelfs een Ann Wauters op één been had meer weerwerk geboden dan vijf fitte Puerto Ricanen.

Gaf de coach van Puerto Rico bij de rust aan zijn speelsters aan dat een triest record dreigde? In 1979 vernederde Australië namelijk Maleisië met 119-14 en aan dit tempo zou Puerto Rico dat schaamtelijk record overnemen. Zo ver kwam het niet: Puerto Rico scoorde zowaar twaalf punten in net derde quarter.

Met zo'n slappe tegenstand is het moeilijk om nog scherp te blijven en omdat coach Mestdagh ook al z'n speelsters minuten gunden, ging het niveau bij de Cats wat naar beneden en ging dat vierde kwart zowaar nog naar Puerto Rico, maar ach, wat maakte het uit, de zege stond toen al lang vast. Bleef de vraag wie er de eerste topscoorster van het WK zou worden bij de Belgen: met een vijfde driepunter werd het dus Julie Vanloo met 17 punten.

Vandaag om 13u30 - 14u30 in België - wacht met Japan een team van een heel ander kaliber. De Aziatische kampioen zal beslist gebrand zijn om een zege nadat ze vandaag hun openingspartij verloren van Europees kampioen Spanje (70-84). De Belgen zijn alvast zeker van een ticket voor de barrages want dit Puerto Rico vormt voor niemand een obstakel. Een zege tegen Japan garandeert de Cats dan weer zeker de tweede plek in hun poule en dan kunnen ze dinsdag met Spanje om de groepszege strijden.

België - Puerto Rico 86-36

Quarters: 18-3, 30-3, 24-12, 14-18

BELGIË: K. Mestdagh 3, Delaere 9, Bende Belobi 2, Carpréaux 2, Meesseman 16, Linskens 15, H. Mestdagh 9, Nauwelaers 1, Vanloo 17, Raman 10, Allemand 2