Belgian Cats treffen Oekraïne, Portugal en Finland op EK basket 2021, Lions ontmoeten gastland en Litouwen GVS

22 juli 2019

13u07

Bron: Belga 0 EK basketbal De Belgian Cats (FIBA-16) nemen het in de kwalificaties voor het EK basketbal 2021 in groep G op tegen Oekraïne (FIBA-38), Portugal en Finland. Dat is het resultaat van de in het Duitse München uitgevoerde loting. Het EK vindt van 17 tot 27 juni 2021 in Frankrijk en Spanje plaats.

De kwalificaties starten in november. Er zijn drie speelblokken: van 10 tot 18 november, van 8 tot 16 november 2020 en van 31 januari tot 8 februari 2021. De negen groepswinnaars en de beste vijf tweedes plaatsen zich voor de eindronde met zestien. Spanje en Frankrijk zijn als gastlanden automatisch geplaatst.

In februari 2020 nemen de Belgian Cats deel aan één van de vier olympische kwalificatietoernooien (van telkens vier ploegen). De loting daarvoor is voorzien voor eind 2019.

Belgian Lions ontmoeten gastland Tsjechië en Litouwen in groep C

De Belgion Lions (FIBA-29) ontmoeten in kwalificatiegroep C voor het EK basketbal Tsjechië (FIBA-24), Litouwen (FIBA-6) en Albanië (FIBA-114), Denemarken (FIBA-69) of Wit-Rusland (FIVB-56). Die laatste drie landen spelen eerst nog een derde prekwalificatieronde. De eindronde vindt van 17 augustus tot 3 september 2021 in Duitsland, Georgië, Italië en Tsjechië plaats.

De kwalificaties worden gespeeld van 17 tot 25 februari 2020, 23 november tot 1 december 2020 en 15 tot 23 februari 2021. In elke groep gaan er drie landen door. De gastlanden zijn zeker van hun plaats. In de groep van de Belgen gaan dus naast Tsjechië de beste twee door.