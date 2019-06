Belgian Cats toch naar barrages door winst van Servië: “Zondag gaan we onze shots nodig hebben” Valerie Hardie in Servië

28 juni 2019

22u37 0 Basketbal Een geluk bij een ongeluk op het EK basketbal. België leed dan wel een nederlaag tegen Wit-Rusland (61-69), door de zege van Servië tegen Rusland zonet zijn de Belgian Cats op zijn minst verzekerd van de derde plaats die recht geeft op de barrages. En het kan nog meer worden als de Cats zondag thuis Servië verslaan én Wit-Rusland met hun grote buur Rusland afrekent.

De Belgen dropen gisteren even na acht uur af uit de Crystall Hall in Zrenjanin, nog aan het bekomen van de nederlaag tegen Wit-Rusland. Wat zal het nieuws hen daarnet goed hebben gedaan: omdat Servië met 77-63 van Rusland won, zijn de Cats al zeker van een derde plaats. Dat heeft alles met het puntensaldo te maken. Indien België, Rusland en Wit-Rusland de voorronde allemaal met één zege afsluiten, dan eindigden ze hoe dan ok voor Rusland of Wit-Rusland. De resultaten tegen Servië doen er dan niet toe. Tegen Servië spelen de Belgian Cats voor groepswinst, een plek die rechtstreeks toegang verleent tot de kwartfinales, al zijn ze ook afhankelijk van het resultaat van Wit-Rusland- Rusland. De tweede en derde van hun poule spelen dinsdag barrages.

Als de Belgen zondag Servië willen verrassen, dan moeten ze hun spelpeil toch optrekken want op dit EK haalde de Cats (nog) niet hetzelfde spelpeil halen als op het WK van 2018 - of dezelfde intensiteit. Het verschil met Wit-Rusland was in dat opzicht markant. Zij streden voor elke bal, de Belgen ondergingen in de rebound de wet van de sterkste. “We waren veel te passief,” zo drukte Meesseman het uit. “Wit-Rusland was fysiek veel sterker in de rebound. En er is geen excuus want zij speelden donderdag nog later dan wij. Ze wilden het gewoon veel meer dan wij.”

Dat Wit-Rusland de rebound zou domineren, dat stond in de sterren geschreven. Ook tegen Servië heersten hun torens. “We wisten inderdaad dat ze voor elke rebound zouden gaan en dat hebben ze ook gedaan,” zei kapitein Ann Wauters. “We kregen dat probleem gewoon niet opgelost. Het werd voor ons dan heel lastig om ons snelle spel te ontwikkelen. Ze legden ons offensief stil en maakten het Emma ook moeilijk door te double teamen. We konden ons niet aanpassen.” De Cats maakten ook geen gebruik van de ruimte telkens twee speelsters Meesseman bewaakten. “We hadden de pech dat de shots niet zijn gevallen,” reageerde Meesseman. “Dat gaan we zondag wel nodig hebben.” Eén geruststelling hebben ze wel: het zal niet met het mes op de keel zijn want hun EK zit er nog niet op.