Belgian Cats stellen EK basket veilig tegen Tsjechië, dat wel groepszege pakt LPB

21 november 2018

22u12 4 Meer Sport De Belgian Cats mogen zich opmaken voor het EK basket van 2019. In een uitverkochte Lange Munte in Kortrijk waren de Belgische basketvrouwen met 66-62 te sterk voor Tsjechië. Een zege die niet volstond voor groepswinst, wél voor een EK-ticket.

Nochtans zag het er aanvankelijk beroerd uit voor de Cats. In een desastreus wedstrijdbegin kon Tsjechië ongestoord uitlopen tot 4-12. Onder impuls van Emma Meesseman stelden de Belgische meisjes orde op zaken. En hoe. Tsjechië kwam in het tweede kwart tot amper drie punten, goed voor een 33-21-ruststand. In een rommelig derde kwart kon België niet verder uitlopen: Tsjechië verkleinde de kloof tot negen punten (50-41). En kwam in het vierde kwart nóg dichter, tot 52-50 zelfs. Moment waarop Antonia Delaere opstond, met twee vrijworpen en een driepunter gaf ze de Cats weer wat ademruimte.

Het bleef nagelbijten tot de finish, met 66-59 gingen we de laatste tien seconden in. Een zege met minstens zes punten verschil was goed voor groepswinst, maar met een ultieme driepunter haalde Hajdova de kers van de taart. Tsjechië sloot af als groepswinnaar, de Cats mogen als één van zes beste tweedes ook naar het EK 2019 in Servië en Letland.

Topschutter voor België werd Meesseman met 19 punten. Met ook nog 8 rebounds en 7 assists was ze de absolute uitblinkster. Kim Mestdagh kwam aan 14 punten, 7 rebounds en 3 assists.