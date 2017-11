Belgian Cats rollen Zwitserland op in eerste EK-kwalificatiewedstrijd Valerie Hardie

19u14 0 vdb Meer Sport Geen problemen voor de Belgian Cats in hun eerste EK-kwalificatie-interland vanavond in de FCB Arena in Fribourg. De nationale damesbasketbalploeg rolde Zwitserland op met 56-85. Topscorer bij de Belgen was Emma Meesseman met 26 punten.

Niet onderschatten, zo waarschuwde bondscoach Philip Mestdagh voor de reis naar Fribourg, waar vanavond de eerste interland in de voorronde van het EK 2019 op het menu stond. Zwitserland mag dan sportief niet veel voorstellen, de Belgen konden zich in een poule met ook nog Duitsland en Tsjechië geen uitschuiver permitteren wilden ze hun kansen op dat EK niet hypothekeren.

En Mestdagh wist ook: de Zwitserse dames waren erop gebrand om de Cats, die toch brons grepen op het EK in juni, te verrassen. Eén blik op de selectie van de Zwitsers maakte evenwel duidelijk wat ze waard waren: niet bijzonder veel. Niet ééntje draait mee in de Euroleague. Dat kan niet gezegd worden van de Cats: Emma Meesseman, Ann Wauters, Kim Mestdagh, Antonio Delaere en Marjorie Carpréaux verdienenden allemaal al hun sporen in de belangrijkste Europese competitie.

Een gigantisch verschil in klasse maar ook in lengte: Zwitserland kon niet veel inbrengen tegen de centimeters van Wauters (1m95), Meesseman (1m92) en Kyara Linskens (1m93). Toch maakten de Belgen in het eerste helft niet maximaal gebruik van hun grotere gestalte, ook omdat de Zwitsers opteerden voor een zoneverdediging, waarbij ze Wauters en Meesseman niet veel ruimte gaven. De gelegenheid voor de shooting guards om zich te onderscheiden maar de driepunters vielen niet: 2 op 12. Ook de passing kon een stuk zuiverder, kortom het oogde allemaal rommelig. Gelukkig was er nog altijd Emma Meesseman: 13 punten (5 op 6 shots, 5 op 5 vrijworpen) aan de rust (24-39), terwijl kapitein Sofie Hendrickx zich onderscheidde onder de borden met 7 rebounds.

De Cats kwamen beter uit de kleedkamer en met goed samenspel tussen Wauters en Meesseman en driepunters van Kim Mestdagh en Delaere stond er al snel een grote kloof op het bord (32-59). Carpréaux slingerde nog wat assists in het rond terwijl ook Heleen Nauwelaers haar steentje bijdroeg. En toen ook Hanne Mestdagh met een drive tot scoren kwam, stonden alle speelsters met een score achter hun naam - op Julie Allemand na die met hinder aan de elleboog niet van de bank kwam.

De zege was binnen, zoveel was duidelijk, en zo kon coach Mestdagh nog wat verder roteren. Wauters kon rusten terwijl drie minuten voor het einde ook Meesseman - goed voor 26 punten - naar de kant mocht. Opdracht volbracht dus voor de Belgen, niet meer maar ook niet minder.

Zwitserland - België 56-85

Quarters: 13-23, 24-39, 42-65,

Belgian Cats: Vanloo 6, K. Mestdagh 15, Delaere 11, Meesseman 26, Wauters 8 - invallers: Carpréaux 2, Linskens 6, Raman 2, Nauwelaers 5, Hendrickx 2, H. Mestdagh 2

vdb