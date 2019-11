Belgian Cats openen race richting EK overtuigend: 83 - 66 tegen Oekraïne ODBS

14 november 2019

22u11 0 Basketbal De eerste horde is genomen. De Belgian Cats hebben het openingsduel in de EK-kwalificatie makkelijk naar hun hand gezet. In de Spiroudôme van Charleroi werd het 83-66 tegen Oekraïne.

Onze nationale basketbalvrouwen namen een blitzstart: 16-2. Een dreun waarvan Oekraïne nooit echt herstelde. In het tweede kwart sloop er even wat twijfel in het basket van de Cats (23-21), maar onder impuls van sterspeelster Emma Meesseman stonden er bij de pauze alweer 43-30-cijfers op het bord. Een voorsprong die de Cats, met een weer fitte Ann Wauters op haar 39ste prominent aanwezig, in de tweede helft bestendigden. Ook Kyara Linskens (16 punten) en Kim Mestdagh waren goed bij schot. Meesseman kroonde zich met 22 punten de topschutter, ondanks dat ze na de pauze gespaard werd en net geen 23 minuten op de court stond.

België zit in een poule met naast Oekraïne ook Finland en Portugal. Zondag staat een uitmatch in Finland op het programma. De negen groepswinnaars en vijf beste tweedes plaatsen zich voor het EK 2021 dat in Spanje en Frankrijk plaatsvindt. De twee gastlanden zijn automatisch geplaatst. Op het voorbij EK deze zomer eindigde België als vijfde, waardoor ze net naast een olympisch ticket grepen. In februari 2020 werken de Belgian Cats daarom het belangrijke olympisch kwalificatietoernooi af.