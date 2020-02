Belgian Cats openen olympisch kwalificatietoernooi met nipte nederlaag: Canada is met 61-56 te sterk Redactie

06 februari 2020

22u19 2 Meer sport De Belgian Cats hebben hun eerste match van het olympisch kwalificatietoernooi in Oostende, dat hen naar Tokio moet leiden, niet kunnen winnen. De Belgische basketbaldames gingen zeer nipt (met 61-56) onderuit tegen Canada, het vierde team op de wereldranglijst.

In het eerste kwart hadden de thuissupporters weinig om zich aan op te warmen. Ann Wauters en co. waren slordig in de afwerking en lieten zich op alle vlakken aftroeven: 12-7. De Cats waren duidelijk onder de indruk van de omstandigheden. Een kwalificatietoernooi in eigen land spelen, is natuurlijk niet niks. Al een geluk dat ook de Canadezen niet op niveau waren of het kalf was toen al verzopen.

Het tweede kwart beloofde aanvankelijk weinig beterschap. De kloof groeide op een bepaald moment zelfs tot zestien eenheden. Maar onder impuls van sterkhouder Emma Meesseman plaatsten de Cats een ferme tussensprint. Beide ploegen gingen met een 30-23-ruststand de kleedkamers in.

Na de pauze toonden de Cats hun klauwen. De basketdames speelden bevrijd en slopen op kousenvoeten dichterbij. De laatste minuten werden razend spannend. Op een minuut van het einde stond het 58-56 voor de Canadezen. Maar ondanks de steun van het thuispubliek kregen de Cats de kloof net niet gedicht. Meesseman eindigde als topscorer voor de Belgen met 14 punten. Bij Canada liet vooral Kia Nurse zich opmerken met 19 punten, 2 rebounds en 3 assists.

(Lees verder onder de foto)

Zaterdag nemen de Belgian Cats het op tegen Japan, zondag tegen Zweden. De eerste twee van de groep mogen naar de Spelen in Tokio en als Japan daarbij is, krijgt de derde ook een ticket. België moet er met andere woorden voor zorgen dat het Zweden of Canada achter zich houdt. Japan won eerder vandaag al makkelijk van Zweden, een goede zaak voor België.