Belgian Cats openen EK met zege tegen Rusland, Meesseman blinkt uit TLB

27 juni 2019

19u25 0 EK Basketbal De Belgian Cats zijn met een verdiende overwinning begonnen aan het Europees kampioenschap. In het Servische Zrenjanin wonnen de Belgische basketbaldames tegen het sterke Rusland, het werd 54-67. Emma Meesseman was uitblinker bij de Cats met 29 punten en negen rebounds.

De Belgian Cats begonnen met initiatief aan de partij, maar Rusland kon wel gelijke tred houden. Makkelijk was dat niet, want Emma Meesseman speelde indrukwekkend. Meesseman stapelde de (knappe) punten op, maar de Belgische voet ging daarna wel even van het gaspedaal. De Russinnen konden daardoor even op voorsprong komen, maar de Cats schakelden snel weer een versnelling hoger. Onder impuls van Meesseman haalde België de pauze met een 32-40-voorsprong.

Na die pauze hetzelfde spelbeeld. Rusland probeerde de kloof te dichten, maar ook de Cats bleven vlot scoren. De kloof, in het voordeel van onze landgenotes, schommelde voortdurend rond de zes punten. Rusland, dat soms iets te viriel mocht spelen, was bovendien regelmatig te slordig en daardoor kwamen de Cats eigenlijk op geen enkel moment echt in de problemen. België speelde de wedstrijd rustig uit. Het werd 54-67, een prima begin van het EK.

België zit in een zware poule met ook nog Servië en Wit-Rusland. Als de Belgian Cats die goed doorkomen, kunnen ze volgens waarnemers ver doorstoten. Twee jaar geleden wonnen de basketvrouwen EK-brons in Praag. Vorig jaar bevestigden ze die prestatie met een vierde plek op het WK in Tenerife.

De eerste van de groep stoot door naar de kwartfinales. De tweede en derde spelen een barragewedstrijd en dan is het opletten voor een tegenstander uit groep C, met daarin Turkije, Slovenië, Hongarije en Italië. Bij een uitschakeling in de kwartfinales volgt er nog een laatste kans op de top zes, maar dan moet er in de klassementswedstrijd wel gewonnen worden.