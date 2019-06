Belgian Cats op het EK basketbal: hoe kunnen ze de groep des doods nog winnen? Valerie Hardie in Servië

30 juni 2019

12u41 0 EK basket Om 20u30 beginnen de Belgian Cats vanavond tegen Servië aan hun laatste groepswedstrijd in Zrenjanin. Van één zaak zijn ze op voorhand al zeker: ze worden op zijn minst derde in hun poule en zijn verzekerd van een barragematch dinsdag in Belgrado. Net zo goed kunnen de Belgen de groep des doods nog winnen, of tweede worden. We overlopen de mogelijke scenario's.

Bepalend in het opmaken van de ranking is in de eerste plaats het aantal gewonnen matchen. Als er daar geen verschil op zit, dan wordt het puntensaldo in rekening gebracht tussen de teams die gelijk staan in de stand. Als dat nog hetzelfde zou zijn, dan tellen de onderlinge duels. Wie de groep wint, kwalificeert zich rechtstreeks voor de kwartfinales van donderdag én strijdt minstens voor een plek in de topzes, die toegang verleent tot het olympisch kwalificatietoernooi in februari 2020. De tweede en derde van elke poule kwalificeert zich voor de barrages van dinsdag, waarvan de winnaar doorstoot tot de kwartfinales.

De Belgian Cats winnen de groep als...

* ze met meer dan 14 punten verschil van Servië winnen

* ze Servië verslaan - al is het maar met één punt verschil - én Wit-Rusland van Rusland verliest (17u45)

De Cats worden tweede in hun groep als...

* ze met meer dan 5 punten en minder dan 14 punten winnen van Servië en Rusland verliest van Wit-Rusland

* ze van Servië verliezen en Rusland wint met meer dan 4 punten maar minder dan 18 punten verschil van Wit-Rusland

De Cats worden derde in hun groep als...

* ze van Servië verliezen en Rusland verliest van Wit-Rusland

* ze van Servië winnen met minder dan vijf punten verschil en Rusland verliest van Wit-Rusland

* ze van Servië verliezen en Rusland wint met meer dan 18 punten verschil van Wit-Rusland