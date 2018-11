Belgian Cats ook tegen Tsjechië zonder Julie Allemand TLB/BELGA

19 november 2018

21u24 0 Meer Sport De Belgische basketvrouwen kunnen woensdag tegen Tsjechië niet rekenen op Julie Allemand op de laatste speeldag in EK-kwalificatiegroep G. Na onderzoek en een echografie werd duidelijk dat het duel in de Lange Munte in Kortrijk te vroeg komt voor de 22-jarige guard, die sukkelt met een hamstringblessure.

Allemand vertrekt terug naar Frankrijk, waar ze bij haar team Lyon de revalidatie verder zet. Ze kwam dit seizoen nog niet in actie voor haar club, na eerst een middelvoet- en vervolgens een hamstringblessure.

Zaterdag wonnen de Belgian Cats, die zo goed als zeker geplaatst zijn voor het EK, met 58-77 in Duitsland. In november vorig jaar openden de Belgen hun voorrondepoule met zeges in Zwitserland (56-85) en thuis tegen Duitsland (103-60). In februari volgden een kleine nederlaag in Tsjechië (53-48) en een tweede ruime overwinning tegen de Zwitsers (98-59). De Belgian Cats kunnen woensdag mits winst met vijf punten tegen het al geplaatste Tsjechië alsnog groepswinnaar in poule G worden.

De acht groepswinnaars en de beste zes tweedes plaatsen zich voor het EK, dat van 27 juni tot 7 juli 2019 in Servië en Letland plaatsvindt. Op het EK zijn er zes tickets te verdienen voor het preolympisch toernooi.

Op het EK van 2017 in Tsjechië veroverde België brons. Dit jaar werden de Cats knap vierde op het WK in Spanje.