Belgian Cats nemen revanche tegen Turkije XC

09 september 2018

08u23

Bron: Belga 0 Meer Sport De Belgische nationale vrouwenbasketploeg heeft gisteren in Vilvoorde een oefeninterland tegen Turkije met 78-60 (rust: 43-32) gewonnen. Een dag eerder waren de Turken met 60-64 te sterk in Luik.

De geblesseerde Ann Wauters (knie) en Emma Meesseman (verstuiking) ontbraken. Antonia Delaere maakte haar rentree na een blessure. De Belgen scoorden vooral vanop afstand met Julie Allemand (15 punten) en Julie Vanloo (17 punten). Kyara Linskens lukte bijna een double double (15 punten, 9 rebounds).

De Belgian Cats zijn in volle voorbereiding op het WK in Tenerife (22-30 september). Er volgt volgende week nog een dubbele confrontatie met Argentinië (14/09 in Natoye en 16/09 in Kortrijk). Op het WK zijn ze ingedeeld in een groep met Spanje, Japan en Puerto Rico.

België - Turkije 78-60

25-19/18-13/23-16/12-11

België: 20/35 2pts, 10/20 3pts, 8/12 vw, 33 rebounds, 16 assists, 14 balverlies, 19 fouten. K. Mestdagh 11, Nawezhi, Carpréaux 2, Delaere, Linskens 15 (9 rbds), H. Mestdagh 6 (2x3), Geldof 2, Grzesinski, Nauwelaers 2, Vanloo 17 (5x3), Raman 8, Allemand 15 (3X3)