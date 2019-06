Belgian Cats na thriller van formaat onderuit tegen Servië en veroordeeld tot barrages op EK ODBS

30 juni 2019

22u34 5 EK basketbal De slotminuten waren er teveel aan. De Belgian Cats stonden in het hol van de leeuw lang knap aan de leiding, om in de finale te kraken. In een bijzonder enerverend duel werd het 70-66 voor thuisland Servië, dat zich tot groepswinnaar kroont. België moet na twee nederlagen dinsdag naar de barrages tegen Slovenië om alsnog een ticket voor de kwartfinales op dit EK uit de brand te slepen. Mentaal oplapwerk voor bondscoach Mestdagh.

😱 Crazy end game in the game of the tournament so far 😱#EuroBasketWomen





2.400 Servische fans waren klaar om hun land naar de kwartfinales te schreeuwen, maar lang zag het ernaar uit dat volwassen Cats het zouden halen in een fel verbeten partij. In tegenstelling tot de zeperd tegen Wit-Rusland, tekende België nu wel present. In het tweede kwart liepen de troepen van Philip Mestdagh uit en bij de pauze stonden er 26-34-cijfers op het bord. Ook in het derde kwart bevestigden de Cats, al misten ze precisie om echt uit te lopen.

Maar geen nood: ook Servië faalde geregeld in de afwerking. Tot in het slotkwart: toen Servië een eerste keer op gelijke hoogte dreigde te komen, pakte Kim Mestdagh nog uit met een bom vanop de driepuntlijn. Ook een tweede keer deed ze dat, met een gelukje. Maar uiteindelijk werd de Servische druk de Cats te groot en liepen ze ook, net als tegen Wit-Rusland, te veel rebounds mis. Dan toch gelijk.

🇧🇪 Delaere threading the needle 💫 to @EmmaMeesseman! #EuroBasketWomen





Dat resulteerde in een ongeziene nagelbijter in de slotminuten, inclusief een oponthoud door een lek in het dak. Bij 64-64 en met nog 1'06" op de klok. Even dweilen met de kraan open daar in Zrenjanin. Na twee vrijworpen van Allemand en Belgisch balbezit was de Belgische zege toch nog voor het grijpen, maar een poging van Meesseman draaide net uit de korf. Servië scoorde vervolgens wel, waarna een pijnlijke turnover (Delaere kreeg een bal niet tot bij Allemand) de doodsteek voor de Cats betekende. De ontgoocheling was groot bij Meesseman en co.

Zo houden de Belgian Cats een zuur gevoel over aan de groepsfase. Slechts één zege, tegen Rusland, en twee nederlagen. Dinsdag spelen ze een barragewedstrijd om een plaats in de kwartfinales tegen de derde uit groep C. Dat is Slovenië. Als de Cats winnen van Slovenië, wacht hen in de kwartfinales een duel met Frankrijk.

