Belgian Cats na thriller onderuit tegen Japan



XC

23 september 2018

16u16

De Belgische basketvrouwen hebben hun tweede partij op het WK in Tenerife veloren. De Belgian Cats gingen na overtime ten onder tegen Japan. Eindstand: 75-77.

Zaterdagavond openden de Belgen hun toernooi met een monsterzege tegen Puerto Rico (86-36). Dinsdagavond spelen ze nog een derde en laatste duel in groep C tegen favoriet Spanje, de regerende Europees kampioen en zilveren medaille van het laatste WK én de Spelen. Spanje klopte zaterdag Japan met 84-71 en mag zondagavond het terrein op tegen Puerto Rico.

De winnaar van de poule stoot rechtstreeks door naar de kwartfinales, de nummers twee en drie moeten zich daarvoor trachten te plaatsen via barrages.

De Belgian Cats moesten tegen Japan aanvankelijk achtervolgen. Na het eerste kwart stond het 13-17. Bij de rust wees het bord 32-35 aan. Na de pauze kwam België in het begin van het derde kwart langszij, maar dan drukte Japan door. Zo konden de Aziaten het slotkwart ingaan met een 50-57 voorsprong. In de laatste tien minuten slaagden de Belgen er alsnog in de achterstand om te buigen. Na de reguliere speeltijd wees het scorebord 68-68 aan, zodat er verlengd werd. In die extra vijf minuten bleek Japan net iets sterker.

Kim Mestdagh kroonde zich met 23 punten tot beste schutter in het Belgische kamp voor Emma Meesseman (13 punten en 18 rebounds) en Julie Allemand (13 punten).

Ann Wauters, die tegen Puerto Rico nog rust kreeg na haar knieproblemen, verscheen tegen Japan wel op het terrein. Ze kwam in totaal bijna twintig minuten in actie en was daarin goed voor 10 punten.

België is er in Tenerife voor het eerst bij op het WK basket voor vrouwen. Bondscoach Philip Mestdagh putte voor zijn selectie grotendeels uit de groep die vorig jaar brons haalde op het EK.

