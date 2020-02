Belgian Cats na olympische kwalificatie: “We zijn klaar voor Tokio” XC

Bron: Sporza 1 Basket De Belgian Cats verzekerden zich na de zege tegen Zweden van deelname aan de Olympische Spelen in Tokio. “Een droom? Neen. De Spelen, dat leek iets onmogelijks”, klonk het bij Sporza.

Emma Meesseman was andermaal de uitblinkster bij de Belgian Cats. “Ik heb geprobeerd om mijn stempel te drukken wanneer het nodig was”, vertelde ze na afloop. “Bij beide ploegen zag je dat er veel afhing van deze match en ook de vermoeidheid speelde een rol. Drie matchen in vier dagen is zwaar. Maar we hebben vechtlust getoond. We zijn nooit uit de match geweest.”

“Het publiek in Oostende was ook super. Ik ben blij dat ze geen schrik hadden voor de storm. Ze hebben een storm in de zaal gebracht. Dat heeft ons geholpen. We kregen kippenvel. En Tokio? Een kinderdroom die waar wordt. We weten wel nog niet hoe het voelt. Daar aankomen zal het topmoment zijn van dit project waar we al jaren mee bezig zijn. Nu moeten we gewoon genieten van wat we al gedaan hebben.”

Mestdagh: “Nooit gedroomd van Olympische Spelen”

“Het is binnen. We weten dat dit iets groots is, we hebben er hard voor gewerkt”, aldus Kim Mestdagh. “Ik maakte snel twee fouten en begon dat wat terughoudender te spelen. Maar ondanks de 21-23-achterstand aan de rust, wisten we dat het goed dat. Het plan was om hen beetje per beetje af te breken. En dat hebben we gedaan.”

“In het derde en vierde quarter hebben we het gaspedaal ingeduwd. Mooi afgewerkt van ons. En of er toch geen twijfel was tijdens de rust? We hadden vertrouwen in onze tweede helft.”

“Uiteindelijk hebben we meermaals flitsende acties getoond. We zijn volwassener geworden”, vervolgde Mestdagh. “En wat deze kwalificatie betekent? Ik zou willen zeggen dat dit een droom is, maar de Olympische Spelen is nooit een droom geweest. Omdat ik dacht dat het onmogelijk was.”

Raman: “Stress in eerste helft”

“Eindelijk”, klonk het bij Jana Raman. “In de eerste helft hadden we stress, 't was moeilijk. We bewogen te weinig in de aanval. Maar halverwege beseften we dat we beter zijn dan Zweden. En toen waren we vertrokken. De tegenstander speelde ook wel een goede match en bleef vechten tot het eind. Deze olympische kwalificatie is een droom. We hebben bewezen dat we klaar zijn voor Tokio.”