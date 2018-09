Belgian Cats na nieuwe nagelbijter nipt onderuit in de strijd om het WK-brons tegen gastland Spanje ODBS

30 september 2018

18u59 30 Meer Sport Geen brons voor de Belgian Cats bij hun eerste deelname ooit aan het WK basketbal. Met deelname aan de 'Final Four' zorgden ze voor een geweldig sprookje, vandaag niet bekroond met een derde plaats. Tegen gastland Spanje gingen de Cats ondanks een geweldige start, nieuw titanenwerk van Emma Meesseman en na een nieuwe prangende strijd onderuit met 67-60.

Na het meer dan verdienstelijke verlies gisteren tegen grootmacht Amerika in de halve finales, speelden de Cats vandaag alweer voor de derde plaats. Spanje, dat gisteren in het zand beet tegen Australië, was de tegenstander. Het land dat België op spectaculaire wijze klopte in de laatste match van de groepsfase. Bovendien met voldoende punten, zodat de eerste plaats naar de Cats ging.

Ook vanavond gingen de Cats furieus van start en via 3-10 stonden er even na halfweg het eerste quarter 5-15 cijfers op het bord. Meesseman en ook Delaere blonken uit, Kim Mestdagh en Raman pakten uit met bommen vanachter de driepuntlijn. Ook Ann Wauters, die vandaag haar honderdste cap pakt, was succesvol. Maar daarna nam Torrens de Spaanse vrouwen op sleeptouw en Belgische missers zorgden bij het einde van het eerste quarter voor 15-15. Het tweede quarter startte nog gelijkopgaand (21 gelijk) maar daarna werd Spanje, gesteund door een fanatiek thuispubliek, steeds sterker en bouwden ze een voorsprong uit (30-23). De Cats vonden sterspeelster Emma Meesseman steeds minder en grossierden ook in balverliezen en turnovers.

Naar het einde van het tweede quarter beterschap bij de Belgen en zo werd de kloof verkleind tot een speelbare vijf punten: 32-27. In het derde quart bleef het verschil lang hetzelfde (40-36), tot Meesseman steeds meer haar duivels begon te ontbinden. In een nu fysiek zwaar bevochten clash kwamen de Cats na een driepunter van Hanne Mestdagh ook terug tot 55-54. Alles mogelijk, zeker met deze Meesseman. Moment waarop Spanje een tandje bijstak, maar de Cats ook hun shot misten en een nieuwe turnover lieten optekenen. Zo kon Spanje weer stilaan uitlopen en werd het net niet voor België.

"Dit was een fantastisch WK, maar vandaag zijn we niet goed omgegaan met de omstandigheden van de match en de druk van de Spaanse ploeg", was de conclusie van bondscoach Philip Mestdagh. "We kwamen vooral tekort onder de ring, waar de Spaanse vrouwen veel te veel offensieve rebounds mochten pakken. Dat heeft ons pijn gedaan, net als onze vele turnovers. Zoals op dat moment toen we in het vierde quarter terugkwamen tot op één punt. Spanje speelde op en soms over het randje, waarvoor ze niet altijd bestraft werden."