Belgian Cats mogen olympisch kwalificatietoernooi in Oostende afwerken Redactie

15 november 2019

13u31

Bron: Belga België is aangeduid als een van de vier landen die de olympische kwalificatietoernooien in het vrouwenbasket mogen organiseren, zo maakte de Internationale Basketfederatie FIBA bekend.

De wedstrijden zullen begin komend jaar van 6 tot 9 februari in Oostende gespeeld worden. De overige drie kwalificatiegroepen worden in China (Foshan), Frankrijk (Bourges) en Servië (Belgrado) gespeeld. China moet zich eerst nog wel kwalificeren en dus staat het toernooi in Foshan momenteel nog onder voorbehoud.

De zestien landen bij de vrouwen worden onderverdeeld in vier groepen. De loting daarvoor wordt op 27 november gehouden. Uit elke groep mogen drie landen komende zomer naar de Olympische Spelen in de Japanse hoofdstad Tokio. Het gastland en de wereldkampioenen uit de Verenigde Staten zijn al geplaatst voor de Spelen, maar werken toch nog de kwalificaties af. In de groepen waarin zij ondergebracht worden, zijn er telkens nog twee tickets voor Tokio te verdienen.

De Belgian Cats verzekerden zich begin vorige zomer met een vijfde plaats op het EK van deelname aan het olympisch kwalificatietoernooi. De Cats kunnen voor een primeur zorgen, want nooit eerder was een Belgisch basketteam bij de vrouwen op de Spelen aan de slag. De basketmannen gingen in een ver verleden drie keer op rij naar de Olympische Spelen: in 1936, 1948 en 1952.