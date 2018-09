Belgian Cats moeten in strijd om WK-brons halfweg achtervolgen tegen Spanje (32-27) ondanks geweldige start ODBS

30 september 2018

18u59 0 Meer Sport De Belgian Cats hadden al geschiedenis geschreven met hun plaats in de 'Final Four' bij hun eerste deelname ooit aan het WK, vandaag kan de bronzen medaille de kers op de taart zijn. Dan moeten onze basketbalvrouwen voorbij gastland Spanje.

Na het meer dan verdienstelijke verlies gisteren tegen grootmacht Amerika in de halve finales, spelen de Cats vandaag alweer voor de derde plaats. Spanje, dat gisteren in het zand beet tegen Australië, is de tegenstander. Het land dat België op spectaculaire wijze klopte in de laatste match van de groepsfase. Bovendien met voldoende punten, zodat de eerste plaats naar de Cats ging.

Ook vanavond gingen de Cats furieus van start en via 3-10 stonden er even na halfweg het eerste quarter 5-15 cijfers op het bord. Meesseman en ook Delaere blonken uit, Kim Mestdagh en Raman pakten uit met bommen vanachter de driepuntlijn. Ook Ann Wauters, die vandaag haar honderdste cap pakt, was succesvol. Maar daarna nam Torrens de Spaanse vrouwen op sleeptouw en Belgische missers zorgden bij het einde van het eerste quarter voor 15-15. Het tweede quarter startte nog gelijkopgaand (21 gelijk) maar daarna werd Spanje, gesteund door een fanatiek thuispubliek, steeds sterker en bouwden ze een voorsprong uit (30-23). De Cats vonden sterspeelster Emma Meesseman steeds minder en grossierden ook in balverliezen.

Naar het einde van het tweede quarter beterschap bij de Belgen en zo werd de kloof verkleind tot een speelbare vijf punten: 32-27. Afwachten of de Cats de intensiteit van het wedstrijdbegin kunnen hervinden na de rust.