Belgian Cats kloppen Europees kampioen Spanje in EK-voorbereidingswedstrijd in Brussel

14 juni 2019

23u24

Bron: Belga 0 Basketbal België heeft met 65-61 (rust: 28-29) van Europees kampioen Spanje gewonnen in een vriendschappelijk vierlandentoernooi in Brussel in aanloop naar het EK in Servië en Litouwen van 27 juni tot 7 juli. Het was de eerste in een reeks van vijf voorbereidingswedstrijden voor de Belgian Cats.

Het klassieke trio Emma Meesseman (18 punten, 10 rebounds), Kim Mestdagh (13 punten en 4 assists) en Julie Allemand (7 punten, 3 assists) had een groot aandeel in de Belgische zege, samen met de 10 punten en 6 rebounds voor Kyara Linskens. Ook Ann Wauters kwam opnieuw aan de bak. Ze speelde 16 minuten en was daarbij goed voor twee punten. De Cats gingen bijna de hele wedstrijd aan de leiding, de grootste voorsprong was er bij 60-48. In de laatste minuten keerde de Europese kampioen nog terug, maar de Belgen behielden net voldoende marge.

Eerder vanavond won China met 69-60 van Canada. België treft zaterdag om 19 uur de Canadezen en zondag om 17 uur de Chinezen. Na afloop van het vierlandentoernooi oefenen de Belgian Cats nog twee keer tegen Italië, op 21 juni in Wevelgem en op 22 juni in Kortrijk. Op 24 juni reizen ze af naar Servië en op 27 juni gaat het EK van start. De Belgen treffen er in groep D Rusland, Wit-Rusland en gastland Servië. Een plaats bij de eerste zes van het EK levert een ticket op voor het olympisch kwalificatietoernooi.