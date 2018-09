Belgian Cats klaar voor WK: "Willen de kwartfinale bereiken" XC

19 september 2018

14u52

De Belgian Cats zijn vandaag naar Tenerife vertrokken voor het eerste WK basketbal bij de senioren met een Belgische deelnemer. De vrouwen van bondscoach Philip Mestdagh, vorig jaar verrassend derde op het EK in Praag, mikken op een stek in de kwartfinales.

"De top acht is onze ambitie, maar we mogen niet vergeten dat onze groep zwaar is", opende Mestdagh op de persconferentie voor de afreis. "We moeten realistisch blijven. Onze eerste wedstrijd, tegen Puerto Rico (22 september, om 21u30), moet gewonnen worden. Vervolgens wacht Japan (23 september, om 14u30), de kampioen van Azië, en daarna Spanje (25 september, om 21u00), regerend Europees kampioen en vice-olympisch kampioen."

"We mogen niet vergeten dat het onze eerste deelname aan een WK is", beaamde veterane Ann Wauters de woorden van haar coach. "Japan en Spanje bijvoorbeeld zijn het gewoon grote internationale toernooien te spelen." De 37-jarige Wauters stond negen maanden aan de kant met een knieblessure, maar hoopt op het WK opnieuw belangrijk te kunnen zijn.

Die andere Belgische topspeelster, Emma Meesseman, blesseerde zich op het toernooi in Valencia, maar haar verstuiking aan de enkel herstelde sneller dan verwacht. Meesseman, op het EK vorig jaar verkozen in het Team van het Toernooi, hoopt opnieuw haar beste niveau te kunnen halen, maar benadrukte vandaag het collectief. "Net als in Praag zullen we het toernooi match per match bekijken. Enkel met een sterk collectief zal het lukken te presteren op het EK. We moeten hongerig blijven."

De Belgian Cats trekken met nagenoeg hetzelfde team dat vorig jaar EK-brons veroverde naar Tenerife. Kapiteine Sofie Hendrickx zette een punt achter haar internationale carrière, terwijl Julie Allemand - vorig jaar geblesseerd - terugkeert in de selectie.

De poulewinnaar stoot rechtstreeks door naar de kwartfinales van het WK. Nummers twee en drie spelen barragewedstrijden tegen de nummers twee en drie van groep D, bestaande uit de Verenigde Staten, China, Letland en Senegal.

Selectie:

5. Kim Mestdagh, SG, 1m80, 12.03.1990 (zonder club)

6. Antonia Delaere, F, 1m82, 01.08.1994, Castors Braine

8. Hatty Nawezhi, PF, 1m86, 07.09.1994, Rioja (Spa/D2)

9. Marjorie Carpreaux, PG, 1m64 17.09.1987, Castors Braine

11. Emma Meesseman C, 1m93, 13.05.1993, Ekaterinburg (Rus)

12. Ann Wauters C, 1m93, 12.10.1980 (zonder club)

13. Kyara Linskens, C, 1m90 13.11.1996, Gorzow (Pol)

22. Hanne Mestdagh, F, 1m78 19.04.1993, Namen

32. Heleen Nauwelaers, F, 1m80 14.03.1996, Bembibre (Spa)

35. Julie Vanloo, PG, 1m74, 10.02.1993, PEAC Pecs (Hon)

42. Jana Raman, PF, 1m86, 15.02.1991, Claret Valencia (Spa/D2)

55. Julie Allemand, G, 1m74, 07.07.1996, Lyon ASVEL (Fra)

Coach: Philip Mestagh

Assistant-coach: Pierre Cornia

Groepen:

Groep A: Zuid-Korea, Griekenland, Canada, Frankrijk

Groep B: Australië, Turkije, Argentinië, Nigeria

Groep C: Japan, Puerto Rico, BELGIË, Spanje

Groep D: Letland, Verenigde Staten, Senegal, China