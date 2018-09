Belgian Cats klaar voor nieuwe afspraak met geschiedenis op WK basketbal: "Frankrijk is een machine" Valerie Hardie in Spanje

27 september 2018

21u50 0 Meer Sport Frankrijk: vice-Europees kampioen. Vice-olympisch kampioen van 2012. Derde op de wereldranking. Dat is de gigant die de Belgian Cats morgenavond in de kwartfinale van het WK moeten trotseren. Gelukkig heeft België twee ervaren dertigers om hen te gidsen: Ann Wauters (37) en Marjorie Carpréaux (31) waren er in 2007 al bij toen Frankrijk op het EK moest knielen voor de Cats.

Herinnert u zich nog 10 juli 2018? Die datum staat in het geheugen van elke Belg gegrift als de dag dat de Rode Duivels er op het WK in Rusland onverdiend uitgingen tegen Frankrijk. Die rekening staat nog open – misschien kunnen de Belgian Cats ze vanavond in Spanje vereffenen. Ann Wauters en Marjorie Carpréaux, de grootste (1m95) en de kleinste (1m64) bij de Cats, willen niet liever, maar pleiten voor realiteitszin. "Frankrijk, dat is een machine," weet Wauters. "Die zijn er op ongeveer elk belangrijk toernooi bij en halen ook resultaten. Zo’n statuut hebben wij nog lang niet, al bewezen wij met EK-brons vorig jaar ook wel dat we succesvol kunnen zijn met dit team. Ik kan alleen maar zeggen dat we er alles aan gaan doen om onze beste match ooit te spelen.» Carpréaux knikt: "Ik ben gek op de Rode Duivels en zou gráág revanche nemen voor hen, maar ’t is zoals Ann zegt: zo eenvoudig is dat niet. Frankrijk staat er op elke afspraak. Het is een heel compleet team, op elke positie zijn ze sterk bezet en ze spelen een heel fysiek basket, waarbij ze zelf het tempo bepalen. Maar als we Spanje kunnen verslaan, waarom dan niet Frankrijk?"

Dat lukten de Cats op het EK van 2007. Jullie waren er toen bij. Wat is het geheim om hen te verslaan?

Carpréaux: "Ah, wij twee, hé (hilariteit)."

Wauters: "Dat was toen wel een match zonder inzet, om de zevende plek. Wij waren op dat EK erg ontgoocheld omdat we nét naast een olympisch ticket voor Peking grepen. We wilden ons nog één keer tonen. Nu staat er toch meer op het spel – je kan die wedstrijden niet vergelijken."

Carpréaux: "Puerto Rico, Japan en Spanje waren belangrijk, maar nu spelen we voor een halve finale tegen de VS. Vanavond bepaalt of we top vier dan wel top acht halen."

Ann, jij bent er 37. Marjo, jij 31 –en toch staan jullie pas op je eerste WK. Hoe ervaren jullie dit?

Carpréaux: "Sportief is het anders. De teams komen van overal. Net voor wij tegen Puerto Rico begonnen, waren de VS aan het spelen. Dan besef je dat je op een WK staat. Je ziet ook heel andere stijlen van basketbal. Maar organisatorisch zie ik geen groot verschil met een EK – misschien zelfs slechter. Laat ons al maar zwijgen over het hotel waar we slapen. Met alle respect voor Tenerife en de FIBA, maar het is niet normaal dat wij logeren in een hotel waar ik zelfs als toerist niet zou reserveren. Het eten is elke dag hetzelfde en niet aangepast. We moeten ons elke dag wegen – ik val hier áf."

Wauters: "Ik had het niet makkelijk met mijn knieblessure, maar dit WK en deze ervaring wilde ik voor geen geld ter wereld missen. Je treft landen die je normaal nooit treft. Je hoort al bij de zestien beste teams ter wereld en nu al zelfs bij de beste acht – dat wil toch wat zeggen. Dat is belangrijk voor de Belgian Cats, maar ook voor het Belgische basket in z’n geheel. Ik besef dat mijn carrière stilaan op zijn einde loopt en daarom probeer ik hier honderd procent van te genieten. Al heb je daar niet altijd veel tijd voor. Zaterdag was er Puerto Rico – zo’n niveauverschil maak je op EK’s niet mee – en een dag later moesten we al klaar zijn voor Japan, dat zonder grote posts speelde en vooral met kleintjes van buiten uit shotte. Dan een dagje rust voor de clash met Spanje – het gaat snel. Gelukkig hadden we twee dagen rust voor de kwartfinale."

Carpréaux: "Het was nodig om even op adem te kunnen komen met vrienden of familie."

De vorige generatie Cats won nooit een prijs. De huidige lichting wel. Wat maakt het verschil?

Carpréaux: "Ann maakte deel uit van die verschillende teams, zij is essentieel. Alleen al met aan haar aanwezigheid op – da’s zot, hé – en naast het terrein. Maar de band tussen de speelsters was nooit zo sterk als nu. ’t Is niet dat we samen op vakantie gaan (lacht), maar we zijn allemaal erg close. Ook buiten de nationale ploeg ‘texten’ we elkaar. We zijn bereid om zelf een stap opzij te zetten als dat betekent dat een ander het verschil kan maken. Voor mij ligt daar de verklaring. En de coach verandert ook niet continu van speelsters. Soms komen er één of twee nieuwe meisjes bij, maar de kern wordt grotendeels behouden."

Wauters: "Emma is voor mij ook een onvoorstelbare factor – ze is wereldklasse – maar Marjo heeft gelijk. Iedereen aanvaardt haar rol binnen het team en we willen allemaal hetzelfde: winnen. Wie de winnende korf scoort, dat is niet belangrijk. Soms zal dat Julie Allemand zijn, soms Kim Mestdagh, maar we spelen allen in het belang van de ploeg. Er zijn meisjes die niet veel minuten maken en toch blijven zij supporteren. Ik heb ook een andere rol binnen het team nu, maar ik probeer altijd 100 procent positief te zijn –niemand denkt individueel."

Carpréaux: "Dat zou met dit team ook niet werken."

Wauters: "En met ons enthousiasme halen we resultaten terwijl we vroeger soms nét tekort schoten."

Hoe is het voor jou, Marjorie, om met twee torens als Ann en Emma in een team te kunnen spelen?

Carpréaux: "Als spelverdeelster maakt het dat makkelijker, maar soms weet ik niet wie ik moet aanspelen (lacht). Ze zijn ook heel complementair. Ze kunnen alles en mentaal staan ze ook heel sterk, maar ze zijn wat anders van karakter: Ann is wat opener, Emma wat geslotener, maar als speelsters zijn ze allebei heel compleet."

Wat waardeer jij in Marjorie, Ann?

Wauters: "Marjo is zo belangrijk voor dit team. Soms, als een match op slot zit, kan zij dat openbreken, als een geheim wapen. Met één of twee acties kan ze heel het team weer een boost geven. Ik heb al meer dan eens aan haar gezegd: ‘Marjo geef me de bal. Ik heb een makkelijke korf nodig zodat ik me goed voel.’ Dan zegt zij: ‘Oké.’ Ik weet niet hoé ze het flikt, maar ze weet me dan te vinden. En niet alleen met mij. Tegen Spanje zei ik haar: ‘Marjo, Emma heeft een eenvoudige score nodig.’ Zij: ‘Oké.’ En één minuut erna kon Emma een makkelijke lay-up maken. Wie gaf de pass? Marjo. Dat is haar kwaliteit. Ernaast is ze ook belangrijk, want ze is altijd goedgezind, ze brengt ambiance, ze amuseert zich en brengt anderen aan het lachen met haar grapjes. Als er wat spanning hangt, zal zij wat verzinnen om te ontspannen. Ik ga niet zeggen dat we tien Marjo’s nodig hebben..."

Carpréaux (komt tussen): «Dat zou nogal vermoeiend zijn.»

Wauters: "...want ééntje volstaat. Je mag haar belang niet onderschatten. De nationale ploeg is er niet zonder haar."

Ann, begin 2016 besliste je na vijf jaar afwezigheid om terug te keren bij de nationale ploeg. Je beste beslissing ooit?

Wauters (lacht): "Dat denk ik wel. Ik ben gelukkig dat ik het deed. De Cats, dat leek een afgesloten hoofdstuk na mijn zwangerschap. Ik wilde in de zomer meer tijd met mijn gezin kunnen spenderen. Maar het nieuwe format voor kwalificaties maakte het eenvoudig om terug te keren. En ik wist dat Emma zo ook niet meer moest kiezen tussen de WNBA en de nationale ploeg. Al die kleine puzzelstukjes zijn goed gevallen en dat heeft ons toegestaan om grote prestaties te leveren."

Carpréaux: "We speelden samen bij Castors Braine toen ik de geruchten hoorde. Ik kende haar mentaliteit al, haar drang om altijd grenzen te willen verleggen en toen ze besliste om haar comeback te maken, was dat voor mij het mooiste wat er kon gebeuren."

Ann, jij bent zondag aan je 100ste selectie bij de Cats toe. Hoe lang doe je nog voort? Tot aan de Spelen?

Wauters: "Dat speelt in mijn hoofd maar ik ga geen passen overslaan – eerst van dit WK genieten. En dan moeten we ons nog kwalificeren voor het EK 2019."

Het lijkt ook een kracht van deze Cats te zijn dat jullie een andere rol accepteren. Marjorie, jij bent geen eerste keuze meer als spelverdeelster en Ann, jij moet door omstandigheden genoegen nemen met minder minuten. Lastig?

Carpréaux: "Soms moet je kunnen aanvaarden dat je een andere rol krijgt. Als er een sterke jongere klaar staat die heel sterk is en de toekomst in zich draagt, dan moet je bereid zijn je plek af te staan. Dat is niet makkelijk, want ik wil altijd de beste zijn, maar als het de ploeg ten goede komt, dan is het zo. Speel ik tien, vijftien of twintig minuten: prima. Tegen Spanje gaf Julie Allemand de laatste pass: ik heb daar geen enkel probleem mee."

Wauters: "Jullie zijn ook heel complementair, dat is een kracht. Je moet proberen om de sterke punten van elke speelster te benutten. Ik maak minder minuten, maar..."

Carpréaux (onderbreekt): "Je komt wel van ver, hé"

Wauters (knikt): "Ik zou graag méér minuten maken, maar zelfs áls ik honderd procent fit zou zijn, dan nog is het tijd dat Kyara Linskens meer speelt en leert. Ze is nu al beter dan ze op het EK was en ik verwacht nog meer van haar. En dan maak ik plek als het nodig is. De dag dat je denkt dat je onvervangbaar bent, is het gedaan. Basketbal is een teamsport."