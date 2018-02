Belgian Cats in tweede bokaal bij WK-loting Redactie

05 februari 2018

19u47

België (FIBA-28) zit in de tweede bokaal bij de loting voor het WK vrouwenbasket, die dinsdagnamiddag in het Spaanse San Cristobal de la Laguna (Tenerife) uitgevoerd wordt. Turkije (FIVB-7), Griekenland (FIVB-20) en Letland (FIVB-26) zitten ook in die bokaal met Europese deelnemers en zijn dus de landen die België al zeker ontloopt in de groepsfase.

De Verenigde Staten (FIVB-1), als titelverdediger, Europees kampioen Spanje (FIVB-2), vice-Europees kampioen Frankrijk (FIVB-3) en Australië (FIVB-4) zijn de reekshoofden in de eerste bokaal. In de derde bokaal zitten Canada (FIVB-5), China (FIVB-10), Japan (FIVB-13) en Argentinië (FIVB-15), in de vierde Senegal (FIVB-17), Zuid-Korea (FIVB-16), Puerto-Rico (FIVB-22) en Nigeria (FIVB-34).

De zestien landen worden onderverdeeld in vier groepen van vier. De groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de kwartfinales, de nummers twee en drie spelen barrages. Het WK wordt van 22 tot 30 september op Tenerife gespeeld. Voor de Belgian Cats, die vorig jaar brons veroverden op het EK, wordt het de eerste WK-deelname.

