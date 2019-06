Belgian Cats gaan in zwake vierde kwart helemaal ten onder tegen Wit-Rusland DMM

28 juni 2019

19u22 0 Basketbal De Belgian Cats hebben hun tweede groepswedstrijd op het EK basketbal verloren. Onze basketbalvrouwen verspeelden in een zwakke tweede helft hun voorsprong tegen Wit-Rusland. Eindstand: 61-69

Eén dag na de succesvolle opener tegen Rusland moesten de Belgian Cats vandaag opnieuw het parket op. In de tweede wedstrijd van de groepsfase namen Emma Meesseman en co het op tegen Wit-Rusland. De Wit-Russinnen verloren hun opener tegen thuisland Servië, maar wel met het kleinste verschil.

Tegen Rusland konden de Belgen rekenen op een uitstekende Emma Meesseman, een dag later had de meest bepalende Belgian Cat het iets moeilijker om in haar spel te komen. Meesseman gooide haar eerste punten pas binnen na negen minuten.

De Wit-Russinnen toonden zich intussen een goed en vooral ervaren geheel. België liep een beetje achter de feiten aan. De rebounds gingen te veel naar Wit-Rusland. Gelukkig was Kim Mestdagh wel op de afspraak. Dankzij haar driepunters bleef België in de wedstrijd in het eerste kwart.

In het tweede deel van de eerste helft plots een ander België. Een 12-19-achterstand werd met een stevige tussensprint goedgemaakt. Plots stond het 26-26 en even later zelfs 32-26 voor de Cats. Onze nationale basketbalvrouwen leken op weg om uit te lopen, maar enkele driepunters van Bentley hielden Wit-Rusland in de match: 37-35 bij de rust

Na de pauze een nek-aan-nekrace in het derde kwart. De Cats gaven daarbij aanvallend en verdedigend te veel weg en dat zorgde ervoor dat het voortdurend op en af ging. De ene keer greep België de leiding, de andere keer Wit-Rusland. Bij het afsluiten van het derde kwart 52-53 in het voordeel van de Wit-Russinnen. Op naar een thriller in het vierde kwart?

Neen, want plots begon het vierkant te draaien bij de Cats. Weinig shots troffen nog doel, terwijl Wit-Rusland een maatje te groot werd. Ook Meesseman kon het tij niet meer doen keren. Op vier minuten van het einde keken de Cats tegen een achterstand van tien punten aan. Wedstrijd gespeeld.

Restte enkel nog het beperken van de schade. Dat lukte gedeeltelijk. Met 61-69 werd het verschil teruggebracht tot acht punten. Overmorgen al de laatste groepswedstrijd. Dan wordt het alles of niets tegen Servië.