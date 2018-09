Belgian Cats eervol onderuit in halve finale WK basket Verenigde Staten maatje te groot (77-93)

Valerie Hardie

29 september 2018

20u01 0 Meer Sport Geen finale voor de Belgian Cats morgen op het WK basket. Het Dream Team van de Verenigde Staten bleek nog een klasse te sterk voor de Cats, die streden voor wat ze waard zijn en eervol onderuit gingen. Morgen wacht hen een nieuwe kans om het WK nog met een medaille te verlaten, in de troosting.

Frankrijk: vice-Europees kampioen, brons op de Spelen van Londen in 2012 en derde op de wereldranking: de Belgian Cats wisten er in de kwartfinale raad mee. Spanje, Europees kampioen, vice-olympisch, vice-wereldkampioen en tweede op de wereldranking: de Cats legden hen dinsdag al over de knie. Nog één team stond er in de weg tussen hen en een medaille: de Verenigde Staten, olympisch kampioen sinds 1996, al negen keer wereldkampioen en eerste op de wereldranking - begin dààr maar aan. Het is niet alleen het palmares dat indruk maakt, het is ook hun selectie. The best of the best, het Dream Team. "Wie mij een minpunt kan aanduiden, laat het me maar weten," zei bondscoach Philip Mestdagh al grappend. Op élke positie kan de Amerikaanse coach Dawn Staley een beroep doen op een topspeelster. Of het nu over posts of guards gaat, de VS heeft l'embarras du choix. Voor de meeste Cats zijn de Amerikaanse speelsters hun grote voorbeelden, hun idolen zelfs. Begin dààr maar aan.

Wel, de Belgen begonnen er goed aan. En dan vooral langs Emma Meesseman die in het eerste kwart werkelijk niéts miste. Shots van buitenuit, shots inside: de 25-jarige forward demonstreerde en nam in het eerste kwart de helft van alle punten bij de Belgen voor haar rekening. Ook defensief stond ze er: Meesseman plukte 5 rebounds in de eerste helft en zette zelfs een block shot op Breanna Stewart, toch verkozen tot beste speelster van de WNBA en kampioene met Seattle. Ook Kyara Linskens kon twee keer haar hart ophalen met een blocked shot en 4 punten aan de overkant. Ann Wauters, die zag intussen op de bank dat het goed was. Coach Mestdagh zou de 37-jarige center zo lang mogelijk proberen sparen.

Uiteraard zagen de Amerikanen ook de stats van Meesseman en in het tweede kwart kreeg ze dan ook double of triple teaming als ze aan de bal kwam. Geen millimeter ruimte kreeg ze nog en scoren lukte haar niet meer. Gelukkig zorgden Julie Vanloo, Julie Allemand, Hanne Mestdagh en Antonia Delaere voor de driepunters en zo bleven de Belgian Cats aan de rust nog altijd in het spoor van de VS (39-40). Bij de VS kwamen de meeste punten van de onvermijdelijke Diana Taurasi (10 ptn), één van de beste Amerikaanse speelsters aller tijden. Ook de 2m03 grote Brittney Grinder (8 ptn) was een meer dan lastige klant in the paint.

In het derde kwart maakten de Amerikanen dan toch het verschil, met name door driepunters van Taurasi en Stewart. Emma Meesseman en Kim Mestdagh zorgden nog wel voor weerwerk, maar Taurasi en Griner duwden door. Ook de inbreng van Wauters kon niet voor de verhoopte kentering zorgen en toen Stewart twee keer op fast break kon scoren, verscheen een kloof van zestien punten op het bord.

De weerstand van de Belgian Cats was gebroken maar dat belette hen niet om toch nog uit te pakken met enkele geweldige plays en shots. Heerlijk pasje van Mestdagh op Carpréaux of de jump shots van Linskens - het bewijs dat de Belgen hun plek in de halve finale waard waren. Winnen deden ze niet en de finale zat er niet in, maar een medaille, die behoort nog steeds tot de mogelijkheden. Morgen, om 18u30, wacht hen Spanje - weeral - of Australië, die later op de avond voor het tweede finale-ticket strijden.

België - Verenigde Staten 77-93

Quarters: 21-16, 13-19, 18-33, 20-20

België K. Mestdagh 12, Delaere 6, Carpréaux 4, Meesseman 23, Wauters 1, Linskens 10, H. Mestdagh 3, Nauwelaers, Vanloo 8, Raman 2, Allemand 8, Bende Belobi 0