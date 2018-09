Belgian Cats boeken met oog op WK knappe zege maar zien vedette Meesseman geblesseerd uitvallen Redactie

01 september 2018

23u35 0 Meer Sport De Belgian Cats hebben hun tweede oefenmatch in het Spaanse Valencia met het oog op het WK gewonnen. Letland werd met 61-53 huiswaarts gestuurd. Toch kunnen onze nationale basketbaldames niet tevreden zijn. Met Antonia Delaere, Kim Mestdagh maar vooral Emma Meesseman moesten drie vrouwen de strijd vroegtijdig staken. Drie weken voor de start van het WK is dat een serieuze domper.

Onder impuls van Meesseman stoomde België naar een 24-12-voorsprong. Letland vocht letterlijk en figuurlijk terug, maar korter dan een 42-38 zou de opponent nooit komen. Opnieuw Meesseman plaatste een tussenversnelling, met 15 punten en 7 rebounds was zij de absolute smaakmaker. Tót ze plots één minuut voor affluiten noodgedwongen het terrein moest verlaten. De staf van de Belgian Cats vreest voor een serieuze verstuiking. Ze was trouwens niet de eerste die geblesseerd naar de kant moest, ook Antonia Delaere (voet) en Kim Mestdagh (kuit) deelden in de malaise. België won alsnog de partij: 61-53.

Volgende week vrijdag en zaterdag oefenen de Belgian Cats opnieuw. Dan staan er twee matchen tegen Turkije op het programma. Een week later volgen nog oefenpartijen tegen Argentinië. Van 22 september tot 30 september vindt in Tenerife het WK plaats. Spanje, Japan en Puerto Rico zijn de tegenstrevers.

"In vergelijking met vorig jaar hebben we veel progressie gemaakt. We winnen nu van Europese subtoppers", toonde Philip Mestdagh zich tevreden na de wedstrijd. De bondscoach heeft er bovendien goede hoop op dat hij nog voor het WK Ann Wauters zal recupereren, maar houdt zijn hart vast voor de blessure van Meesseman. "Zelfs zonder Ann Wauters, denk ik dat we op het WK een kwartfinale mogen ambiëren. Maar zonder Emma wordt dat natuurlijk wel heel erg moeilijk."

België - Letland 61-53 (rust: 30-19)

Kwarts: 18-8, 12-11, 10-12, 21-22

België (16/37 2pts, 6/23 3pts, 11/14 vrijworpen, 40 rebounds): K. Mestdagh, Delaere 2, Carpréaux 11, Resimont 2, Meesseman 15 (7 rbds), Linskens 8, H. Mestdagh 8, Grzesinski, Vanloo 6, Raman 5, Allemand 4

Letland (17/37 2pts, 3/20 3pts, 10/16 vrijworpen, 38 rebounds): Dikaioulaku 6, Basko 4, Putnina, Steinberga 15 (7 rbds), Brumermane 7, Pulvere, Vitola 6 (8 rbds), Laksa 2, Kreslina 2, Eglite, Strautmane 8, Rozenberga 3